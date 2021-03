Ci piace: Gavio aggiunge soldi sulle sue autostrade in Italia / Non ci piace: su Whirlpool la caporetto dell’ex stato padrone

Ci piace: Gavio aggiunge soldi sulle sue autostrade in Italia

L’imprenditore piemontese lancia un’Opa per il delisting della Astm: una mossa forte dopo gli investimenti all’estero

Chapeau: con un colpo di scena che nessuno si aspettava Beniamino Gavio (foto), patron del gruppo di Tortona che fa capo alla sua famiglia, ha deciso di lanciare un’Opa sulla società Astm, oggi quotata, per delistarla. Prezzo offerto – d’accordo con fondo francese Ardian, socio di minoranza e specialista di infrastrutture – ben 1,7 miliardi di euro per un’offerta volontaria volta ad acquisire la totalità delle azioni di Astm, che gestisce 4.594 km di rete autostradale nel mondo (in Italia, Brasile e Regno Unito), di cui circa 1.423 in Italia, controllando varie concessionarie che gestiscono dalla Torino-Milano all’Autostrada dei Fiori.

Una bella sorpresa, nel soporifero scenario del preteso riassetto autostradale italiano, su cui nessuno muove il primo passo in attesa che si risolva l’impasse tra il governo e i Benetton per il futuro di Autostrade per l’Italia.

Tra le finalità dell’operazione, sicura la volontà di approfittare della stabilità del titolo in Borsa per fare incetta di azioni e porre le premesse per ulteriori future operazioni. Ma può anche darsi che a Gavio possa interessare il controllo totale dell’azienda come moneta di scambio per qualche mossa espansionistica all’estero. Sta di fatto che il suo gruppo è stato finora più serio della media della concorrenza. E non si può escludere che anche Gavio punti ad avere le mani libere per entrare nell’imminente risiko delle autostrade, visto che la situazione resta molto fluida, con la novità assoluta che il nuovo governo Draghi ha fatto trapelare la sua preferenza per operazioni di mercato non sussidiate.