Caterino (The Longevity Suite) ospite a Sportello Economy - diretta oggi alle 12.00

Luigi Caterino è l'ospite odierno di Sportello Economy. Il ceo di The Longevity Suite, centro antiage, assieme alla caporedattrice di Economy Marina Marinetti, ci racconterà le più innovative tecnologie del mondo wellness che si possono trovare nel suo centro per migliorare bellezza esteriore e benessere mentale. Diretta a partire dalle 12.00 in videostreaming sul sito di Economy, il canale YouTube di Economy Group e sul profilo FB di EconomyMagazine.