E la barca va: quella del commercio internazionale

Ora che è arrivata, a metà febbraio, la nuova direttrice generale, Ngozi Okonjo-Iweala, ex ad della Banca Mondiale ed ex ministra delle finanze della Nigeria, il Paese africano che cresce a due cifre anche in questa stagione di pandemia, forse gli economisti del Wto, la super-agenzia che presiede (e detta le regole) al commercio mondiale dovrebbero fare ammenda. Pur essendo globalisti per mestiere, come la nuova capa nigeriana, e quindi contrari alla chiusura delle frontiere che di per sé porta al rallentamento delle economie e alle crisi, questa volta, di fronte al Coronavirus, si sono fatti prendere dalla paura e già ad aprile dell’anno scorso hanno previsto un crollo dei commerci del 12,9%, roba da azzerare il Pil di più di un Paese. Poi a ottobre, mentre le mascherine erano ancora un miraggio e i morti aumentavano, le previsioni si sono fatte meno drammatiche: il calo ci sarà, hanno fatto sapere dal Wto, ma un 9,6% in meno non ucciderà le economie del pianeta. A fine anno quel -9,6% era già diventato 5% con la prospettiva di azzerarsi e perfino di riprendersi, cioè di tornare in territorio positivo, nel corso del 2021.

Come si spiega? Le perdite del 2020 sono state compensate già a partire dal mese di novembre stando alle tabelle dell’istituto olandese Economic Policy Analysis che monitora i commerci internazionali. Oggi la previsione più attendibile, condivisa anche dal Wto, è che il 2021 andrà meglio del 2020 e del 2019, l’anno della guerra commerciale tra l’America di Trump e la Cina di Xi Jing Ping, l’autocrate comunista che gioca a fare il campione del libero scambio come s’è visto anche all’ultimo summit mondiale di Davos (quest’anno via Zoom e non nei lussuosi hotel sulle alpi svizzere). «Il Covid ha colpito soprattutto l’economia dei servizi, non la manifattura – spiega Julien Marcilly, capo economista di Coface, la compagnia che assicura i crediti alle esportazioni – e questo spiega la buona salute dei commerci mondiali». La ripresa strabiliante della Cina (pil in crescita come ha anticipato il vostro Globalista nelle due ultime rubriche su Economy) e di tutto il sud-est asiatico, Vietnam in testa, è tra le ragioni che spiegano questa resilienza globale alla pandemia.

Lo conferma (anche) l’esplosione dei noli marittimi. Le compagnie di navigazione stanno facendo profitti record grazie all’aumento dei noli e alla discesa del prezzo del carburante (da 600 a 350 dollari la tonnellata). Maersk, il leader mondiale con una flotta di 700 navi portacontainer, ha rivisto di 500milioni il suo Ebitda 2020: da 8 a 8,5miliardi di dollari, mentre tutto il settore registra una crescita di almeno tre miliardi secondo le stime del centro studi Sea Intelligence. Un boom dei traffici che nessuno aveva previsto neanche gli attivissimi cantieri navali cinesi che a marzo scorso, all’inizio della pandemia, avevano fermato di colpo la produzione di container con la conseguenza di far esplodere i noli già a luglio. Fino al record di 10mila dollari per l’affitto di un container di 40 piedi a Singapore, che è il prezzo che Ikea ha dovuto pagare alla Cosco per far arrivare i suoi mobili in Europa. Perché l’economia globale è più forte di un virus.

L’economia cresce a dispetto del virus...

Già ai primi di febbraio il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita. Stando all’ultimo paper del suo capo economista Gita Gopinath quest’anno il Pil mondiale crescerà del 5,1% con i soliti fuoriclasse che faranno l’11,5% (l’India), l’8,1% (la Cina) mentre gli Stati Uniti sono stimati al 5,1%, ben due punti in più rispetto al “forecast” di ottobre grazie soprattutto allo stimolo di 1.900 miliardi di dollari annunciato dalla nuova amministrazione Biden.

E qui s’impone una riflessione. Perché questa cura da cavallo, che porta la firma di Janet Yellen, la ex presidente della Fed nella stagione obamiana, appena annunciata ha già effetti positivi sulle previsioni di crescita Usa, mentre il nostro Next Generation Eu, annunciato e riannunciato in continuo, con gli stendardi al vento sul palazzo Berlaymont a Bruxelles, 750miliardi di euro tra eurobond e fondo perduto, non riesce a schiodare la crescita nell’Eurozona (al punto che il Fmi ha dovuto rivedere al ribasso la stima al 4,2%)? L’Italia, in questo scenario, è quella messa peggio: crescerà solo del 3%, meno della Francia (5,5%) e della Germania (3,5%) a meno che la “cura Draghi” non faccia il miracolo. Come sembra far capire la Borsa.

... E le aziende corrono in Borsa

Nel 2020, anno uno della pandemia, le aziende quotate hanno raccolto sul mercato, tra azioni e obbligazioni, la strabiliante cifra di 3.780 miliardi di dollari, quasi mille in più rispetto al 2019 che era stato un anno record.

Merito, certo, delle politiche monetarie delle banche centrali che hanno inondato il mondo di liquidità che è andata subito in cerca di remunerazione per far fronte ai tassi negativi. Cominciando dal settore obbligazionario che nel mondo ha raccolto “carta” per un controvalore di 2.950miliardi di dollari (di cui 450miliardi in Europa, il 20% in più rispetto al 2019 come ricordano gli economisti di Societé Générale).

Non hanno avuto problemi di raccolta neanche le aziende più colpite dagli effetti della pandemia: Airbus, per dire, ha visto sottoscrivere senza timore i due prestiti obbligazionari di 3,5 e 2,5miliardi di euro lanciati rispettivamente a marzo e a giugno del 2020.

«Ormai le aziende dormono su un magot, su un enorme cuscino di liquidità» ha scritto il quotidiano francese Les Echos. Che ne faranno? Utilizzeranno tutta questa tesoreria per remunerare gli azionisti o apriranno una (prossima) stagione di acquisizioni (e fusioni)? Meglio la seconda, si capisce.