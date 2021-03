Riconoscere la causa per prevedere l'effetto

U

no strumento di supporto nella gestione strategica dell’impresa che risale alle cause dei fenomeni per imparare a governarli, prezioso per impostare il rilancio in una fase di crisi: non per niente piace anche a Mario Draghi. È la Balanced scorecard (Bsc), oggetto di un percorso formativo di 8 giornate alla Liuc Business School che permette di conseguire il Developer balanced scorecard degree. «La peculiarità della Bsc» spiega Alberto Bubbio, direttore del Centro su costi e performance aziendali della Liuc Business School, «è che considera come fondamentali, per dare attuazione alla strategia, le azioni da intraprendere in quattro aree: l’area finanziaria per l’importanza delle disponibilità di adeguate risorse finanziarie; la prospettiva del cliente con la capacità di fidelizzare i clienti stessi; quella dei processi gestionali; e quella dell’apprendimento e innovazione».

Una visione integrata che va molto al di là della mera attenzione a ricavi e profitti. «Siamo sempre stati abituati a guardare ai risultati economico finanziari» sottolinea Bubbio, «ma quei dati hanno il grosso difetto di arrivare dopo che si sono generati tutta una serie di fenomeni, di cui sono conseguenza. Oggi sarebbe più che mai importante risalire alle cause che li generano». È quel che fa la Bsc, che spostando l’attenzione sulle cause cerca di anticipare i fenomeni di crisi, intervenendo quando si individuano fenomeni in via di deterioramento. «Quando si vede una variabile, ci si chiede: da cosa dipende?» spiega il direttore del Centro su costi e performance aziendali della Liuc Business School, «del fatturato, dei prezzi, dei volumi ci si domanda: quali variabili li influenzano? Si risale alle origini e si impara moltissimo. Chi impara a utilizzarlo spesso mi dice: grazie, perché ho capito come girano le cose in azienda». C’è però una sorta di… rischio. «Sono più che mai convinto dell’utilità della Balanced scorecard, che ha un solo difetto per il quale in Italia viene un po’ criticata» rimarca Bubbio, «vale a dire che è uno strumento che dà trasparenza al sistema: se non vuoi essere trasparente non lo puoi usare. Se invece lo usi, diventa poi giocoforza dare importanza alla meritocrazia».

Un’altra caratteristica fondamentale della Bsc è che costringe l’imprenditore e i suoi principali collaboratori a pensare e poi ad agire come una squadra, con una serie di obiettivi raggiungibili solo in team. «Un esempio è la gestione del magazzino» spiega il direttore del Centro su costi e performance aziendali della Liuc Business School, «che per essere efficace deve avere un’alta rotazione senza che per questo ci siano rotture di stock, e con la capacità di evadere ordini sempre completi, in ogni voce che li caratterizza, così da migliorare il servizio ai clienti. Questa efficacia dipende dalla capacità di far lavorare insieme commerciale, produzione, acquisti e magazzini». Ancora, la Bsc è selettiva, permette di trovare le variabili con un valore strategico. «Spesso siamo sommersi dai numeri» mette in evidenza Bubbio, «dagli indicatori che non riusciamo a interpretare in modo corretto o che non sono non in grado di interpretare certi fenomeni, perché improvvisi. Nel mondo dei big data bisogna andare a riscoprire i principi di base della statistica aziendale, che permettono di cercare le informazioni che hanno un valore significativo».

La Bsc è uno strumento apprezzato anche da tal Mario Draghi. Ha potuto verificarlo di persona lo stesso prof. Bubbio alcuni anni fa. «Ho avuto il piacere di conoscerlo quando era direttore del ministero del Tesoro nel 2003» spiega lui, «Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate erano state separate, e c’era l’esigenza di coordinarle. Così mi chiese di impostare la Balanced scorecard a questo scopo. Si lavorò molto bene, poi Draghi passò alla Banca d’Italia, e alcune agenzie territoriali sposarono appieno la novità, altre un po’ meno».