Professionisti essenziali nell’agenda Draghi

Ricomporre le migliori forze del Paese per ricostruire il tessuto sociale, economico e produttivo, gravemente colpito dalla pandemia, capitalizzando al meglio le risorse del Recovery plan. Lavoro, salute, crescita, innovazione, transizione ecologica e ancora le riforme del fisco, della giustizia e della pubblica amministrazione: l’agenda del presidente del Consiglio, Mario Draghi, promette di aprire una nuova stagione di riforme essenziali al rilancio della nostra economia: «ma nel programma del nuovo esecutivo ci dev’essere una chiara strategia di sviluppo delle professioni e del lavoro autonomo». Il messaggio del presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, è forte e chiaro.

Oggi il settore delle libere professioni si presenta come una forza sociale in continua trasformazione, caratterizzata da profonde asimmetrie economiche, accentuate dagli effetti della pandemia sulle attività professionali, come pure da un preoccupante calo strutturale del lavoro indipendente, determinato anche da anni di politiche penalizzanti; al tempo stesso, però, rappresenta un bacino essenziale di competenze e conoscenze trasversali in ogni ambito economico e sociale da sfruttare per risollevare le sorti del Paese. «Adesso tocca al governo Draghi decidere se mettersi al capezzale di un settore economico in agonia, oppure coinvolgere professionisti e lavoratori autonomi in un programma politico che metta da parte sussidi e finanziamenti a pioggia per fare spazio a una politica di investimenti nella salute pubblica, nel lavoro, nella digitalizzazione e nelle infrastrutture».

La politica di coesione evocata dallo stesso presidente Draghi trova, dunque, un primo banco di prova nel settore professionale, rimasto in ombra nel primo giro di consultazioni con le parti sociali, che tuttavia rivendica un ruolo di primo piano nell’agenda di Governo. «Oggi più che mai vogliamo esercitare fino in fondo il nostro ruolo di parte sociale di un intero settore economico e sociale, che conta oltre 1,4 milioni di professionisti e partite Iva, con circa 1 milione di lavoratori dipendenti degli studi professionali, che esprimono il 12,5% del Pil nazionale», afferma Stella, che si fa portavoce delle gravi difficoltà del lavoro autonomo e professionale e l’estrema sofferenza che colpisce soprattutto i giovani e le donne, i più penalizzati dalla crisi.

«Siamo pronti discutere una piattaforma programmatica per definire all’interno del programma del nuovo Esecutivo un capitolo dedicato al mondo del lavoro autonomo e professionale», aggiunge Stella. «Da anni chiediamo di accompagnare e favorire processi di crescita della dimensione imprenditoriale degli studi: dall’ammodernamento delle infrastrutture all’aggregazione tra professionisti, dall’equo compenso fino al welfare».

L’obiettivo sembra a portata di mano e Confprofessioni mette sul tavolo tutto il suo peso di unica parte sociale riconosciuta del settore libero-professionale fin dal 2001 per portare il lavoro autonomo e professionale al centro del Recovery plan. «Nel Piano Nazionale ci dev’essere maggiore sostegno alle libere professioni», sottolinea Stella, «per questo è necessario aprire subito un tavolo permanente di consultazione con le parti sociali per il coordinamento e la gestione dei progetti, affinché la governance sia all’altezza, con una gestione dotata di poteri a carattere commissariale che eviti ritardi nell’esecuzione dei progetti e con il coinvolgimento di professionisti esperti nella gestione dei fondi europei, anche considerato che il nostro Paese utilizza in media il 30% delle risorse UE, contro una media del 40% negli altri Stati membri».