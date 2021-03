C'è voluto più di un secolo, ma alla fine, complice l’emergenza ambientale, l’auto elettrica si è ormai imposta quale principale driver della mobilità. Sarà una rivoluzione relativamente lenta, visto che secondo il centro di ricerca di Wood Mackenzie, l’auto elettrica rappresenterà comunque solo il 18% delle vendite nel 2030. Ma la tendenza potrebbe accelerare: altri analisti danno per probabile una crescita più rapida, almeno se le fabbriche sapranno sostenere l’aumento della domanda delle batterie, l’elemento chiave del nuovo mercato.

Non sarà comunque una presa della Bastiglia, semmai una guerra in attesa di altri colpi di scena. Molti problemi, a partire dallo smaltimento delle scorie, suggeriscono che l’elettrico sia una risposta solo temporanea ai problemi della mobilità, in attesa di soluzioni più esaustive. A partire dall’idrogeno, che potrebbe arrivare a coprire fino al 25% della domanda energetica mondiale entro il 2050. La sfida, decisiva per selezionare vincitori e vinti della grande corsa al futuro che impegna Asia (in testa), America ed Unione Europea (entrambe alla riscossa), sta già mobilitando risorse enormi.

In particolare, è appena stato approvato un importante progetto cui ha aderito l’Italia insieme ad altri 11 Paesi, che prevede l’erogazione di finanziamenti al settore pari a 2,9 miliardi di euro. Il piano dovrà essere completato entro il 2028 e vi parteciperanno ben 42 realtà industriali. Ma si tratta solo della punta dell’iceberg. Secondo Accenture, imprese e governi investiranno almeno 60 miliardi di euro nella gara per avvicinarsi alla Cina, che controlla (e controllerà) circa il 70% del mercato nel prossimo futuro, e ai primati di Tesla, protagonista assoluta del boom. Non è difficile prevedere un analogo rally per la mobilità ad idrogeno. I tempi sono più lunghi, ma già si vedono investimenti di rilievo, vuoi sul fronte dei mezzi di locomozione che dei nuovi carburanti. È in questa cornice che un investitore prudente ma consapevole può individuare una soluzione vincente per i propri risparmi con un orizzonte temporale di medio termine. Ma come?

È assai difficile centrare l’elettrica di successo nel prossimo futuro. Come dimostra la recente classifica delle auto più vendute, il mercato sfugge ormai ai criteri classici. Stellantis, ad esempio, arretra di due posti nell’Olimpo dei veicoli più venduti. Ma quel che conta, ammonisce Carlos Tavares, è la graduatoria della redditività, non quella dei volumi.

Più che puntare sul successo dei vari modelli, vale semmai la pena di investire sull’aspetto più strategico e delicato della rivoluzione: le batterie, l’elemento chiave che determinerà il successo sul mercato dell’auto elettrica, visto che la domanda salirà di almeno otto volte entro il decennio. Vale la pena di investire un cip nella battery technology che si prepara a raggiungere un giro d’affari del valore di 250 miliardi di euro l’anno a partire dal 2025 creando quasi 5 milioni di posti di lavoro.

Come fare? Meglio muoversi via fondi e Etf per cogliere l’evoluzione del settore. Il consiglio è tanto più prezioso per quel che riguarda l’idrogeno: diversi prodotti cercano di replicare il Solactive Hydrogen Economy Index, all’interno del quale trovano posto operatori puri dell’idrogeno ed aziende che fanno altro, ma hanno avviato iniziative in questo ambito. Ci sono nomi noti, come il colosso dell’automotive Daimler, ma ci sono soprattutto le aziende conosciute solo dagli addetti ai lavori, come lo sviluppatore di batterie ricaricabili con l’idrogeno Plug Power ed il produttore degli elettrodi a membrana polimerica Itm Power.

Ma alla chiamata all’impegno ambientalista stanno rispondendo anche i petrolieri come Royal Dutch Shell: il nuovo business è un mondo più pulito.

L'autore Ugo Bertone. torinese, già firma de "il sole-24 ore" e "la stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'Italia