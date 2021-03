Il tempo è una delle poche cose che non si possono comprare, lo sappiamo tutti (o quasi) eppure esistono una moltitudine di orologi dal valore davvero importante, non solo a livello monetario ma soprattutto per la loro storia.

Ed è proprio la storia che è stata scritta da molti grandi del cinema, della politica ma anche dello sport.

Infatti tantissimi campioni hanno deciso di associare la loro immagine a case orologiere davvero storiche, come Tom Brady (il più grande quarterback di sempre nella storia della NFL) e Lewis Hamilton (il più grande campione di Formula 1).

I due hanno preso parte a "Talking Big", un nuovo video prodotto da IWC Schaffhausen.

Ospitato dalla star televisiva James Corden, il duo - entrambi ambasciatori del marchio IWC - discutono delle loro carriere, prospettive simili sulla vita e cosa sperano ancora di ottenere.

Si confrontano anche in un divertente gioco di Vero o Falso per vedere quanto si conoscono bene.

A febbraio, Brady ha ottenuto la sua settima vittoria al Superbowl con la sua nuova squadra, i Tampa Bay Buccaneers, ed è stato nominato Super Bowl MVP per la quinta volta da record. Hamilton ha conquistato un settimo campionato piloti alla fine dello scorso anno con il suo team Mercedes e ora ha più vittorie in gara e pole position al suo attivo di qualsiasi altro pilota di Formula 1 nella storia.

Insieme, sono considerati due dei più grandi di tutti i tempi (GOAT Greatest Of All Time) dello sport.