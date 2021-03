Rassegna Stampa - vaccini, scontro tra Governo e Regioni

Virus. Il Corriere titola: “Vaccini, richiamo alle Regioni, preoccupano i ritardi per gli anziani. Draghi: i governatori seguano le direttive nazionali”. Sul caos in Lombardia (“cambia tutto, saltano i vertici della società che gestiva le prenotazioni”) Giangiacomo Schiavi scrive sul Corsera : “La reputazione perduta della Lombardia, ieri motore del fare oggi sfigurata dalla pandemia”. E sempre in prima sul Corriere l’immunologo Alessandro Sette avvisa: “Dopo infezione siamo immuni per 8 mesi, con il vaccino di più”.

La Repubblica apre con “Vaccini, Regioni in ritardo, regia unica per prenotarli” (Chigi invita i governatori ad affidarsi al portale delle Poste”). Oggi sarà distribuito un milione di dosi alle Regioni altri 3 entro fine mese, riporta il quotidiano diretto da Molinari secondo cui “Merkel è con Draghi per potenziare gli acquisti Ue”.

“Vaccini, nasce la piattaforma unica” titola La Stampa che intervista la Gelmini per la quale c’è “un patto di salvezza Governo-Regioni, sono in arrivo milioni di dosi”.

Anche Il Sole-24 Ore apre con “il Governo accelera sui vaccini, entro fine mese 4,5 milioni di dosi”.

In prima pagina sul Messaggero gli effetti lockdown nell’analisi dello psichiatra Ammaniti: “boom di coppie separate in casa, i bambini soffrono di più”. E la ministra Carfagna in un’intervista annuncia: “più asili nido e sanità per il Sud”.

E sui giornali monta anche la polemica sul nuovo “caso Morra” e il suo blitz nel centro vaccini a Cosenza: “il filosofo Morra e la salute degli zii” scrive La Stampa.

Il Giornale apre sui furbetti: “anche nei vaccini uno non vale uno” scrive Sallusti denunciando i casi di Morra e del giornalista Scanzi.

Duro il titolo della Verità: “col piano vaccini di Speranza, i vecchi continuano a morire, siero a giudici, legali, prof e giornalisti anziché ai più fragili”.

E sulla scuola il giornale di Belpietro insiste: “la presenza in classe non spinge i contagi, lo dice uno studio”.



Politica: Giorgia Meloni intervistata dal Corriere bacchetta Draghi: “dal governo nessun passo avanti”.

Su La Repubblica, il segretario Pd Enrico Letta, intervistato, annuncia: “Mai più solo uomini ai vertici del partito” ma Francesca Schianchi sulla Stampa scrive che “Letta è già al bivio nel partito che ha paura delle donne” riportando le tensioni esplose quando il neosegretario ha annunciato il cambio di genere nella scelta dei nuovi capigruppo alle Camere. “Marcucci va alla conta, Pd diviso sui capigruppo” è il retroscena del quotidiano torinese.



Esteri. In un fondo sul Corriere (“Il Ritorno (utile) degli USA”) Angelo Panebianco analizza le parole di Biden contro Putin e sentenzia: “Noi abbiamo bisogno degli americani in un Mediterraneo in cui russi e turchi si danno arie da padroni”.

Su tutti i giornali le sanzioni dell’Occidente contro la Cina per la violazione dei diritti umani nel caso della repressione degli uguri.



Economia. “Amazon in sciopero, consumatori in tilt, la nuova lotta di classe” (La Stampa). È il primo al mondo per Amazon quello dei lavoratori italiani e vi hanno aderito 40 mila persone (Il Sole-24 Ore). Sempre sul Sole-24 Ore l’allarme dell’Ocse: “aiuti anti-pandemia a rischio per la criminalità” e la richiesta di Stirpe (Confindustria): “non vogliamo licenziare ma gli ammortizzatori sono da riformare”.



Giustizia. Sul Messaggero la mossa del ministro Cartabia: “pagelle alle toghe e valutazione esterna”. E dopo la sentenza Eni ore le toghe litigano, scrive il Giornale.



Affari sociali. “Tutor universitari per i ragazzi in DaD” (La Stampa).

Il Messaggero riporta la notizia che la Regione Lazio sta approvando la legge sulla parità salariale uomo-donna.

Avvenire apre con il grido del cardinal Bassetti: “Due povertà da sanare, emergenza economica ed educativa, bisogna intensificare le risposte”.



Cronache sul Fatto Quotidiano retroscena sulla Boldrini: denuncia di due donne contro l’ex presidente, l’ex colf e l’ex assistente parlamentare: “maltrattate e mal pagate”.