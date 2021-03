Volkswagen prepara il sorpasso su Tesla nell’elettrico

Volkswagen - la seconda più grande casa automobilistica del mondo - ha annunciato che mira a vendere un milione di veicoli elettrici (EV) quest'anno. Questo nuovo obiettivo rappresenta un grande passo avanti rispetto ai 231.000 veicoli elettrici consegnati l'anno scorso, e potrebbe vedere la casa automobilistica tedesca superare Tesla: il suo più grande rivale EV ha prodotto 500.000 veicoli l'anno scorso, e prevede di aumentare del 50% o più quest'anno. E anche se Volkswagen non può recuperare il ritardo nel 2021, ha in mente il lungo termine: l'azienda mira a diventare il più grande produttore di EV del mondo entro il 2025 al più tardi. Gli investitori, da parte loro, sembrano piuttosto ottimisti sulle sue possibilità: hanno mandato le azioni dell'azienda in rialzo del 7%.

Tutto dipenderà però dalla gara sul fronte delle batterie: sono la parte più costosa di un EV. Se le si otterrà a buon mercato, le aziende ridurranno il costo delle loro auto, rendendole un acquisto più attraente per i clienti e - dita incrociate - spingendo le vendite. Questo potrebbe essere il motivo per cui Volkswagen ha anche svelato i piani per costruire sei fabbriche di batterie in Europa entro il 2030 - una mossa che dovrebbe tagliare i costi delle batterie fino al 50%.

Le probabilità di Volkswagen di superare le vendite di Tesla sono abbastanza buone, ma le sue probabilità di superare il valore di mercato del suo rivale - 670 miliardi di dollari contro i 145 miliardi di dollari di Volkswagen - sono molto più basse. Alcuni investitori ritengono che questo divario di valutazione può essere in parte spiegato dal software superiore di Tesla - in particolare la sua tecnologia di guida autonoma. Poi di nuovo, non è che Volkswagen non abbia il vantaggio in altri modi: ha già l'infrastruttura per sfornare milioni di veicoli ogni anno.