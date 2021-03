Perdonare gli insulti involontari, i radical chic Usa si dividono

Un giornalista del New Yorker è stato licenziato per essersi esposto in una chiamata su Zoom; un altro ha perso il lavoro al New York Times per aver citato un insulto razziale; un dipendente del centrista Niskanen Center di Washington è stato licenziato per aver twittato una battuta sul linciaggio di Mike Pence; un'attrice è stata rimossa dal cast di "The Mandalorian" per post presumibilmente antisemiti su Instagram. In tutti questi casi, le parti accusate hanno negato l'intento malevolo. Supponiamo che stessero dicendo la verità. Sono stati trattati ingiustamente?

Molti pensano che la risposta sia ovvia. Non dovremmo incolpare le persone per incidenti, per errori e per azioni che non sapevano essere sbagliate in quel momento. Discutendo questi casi, il commentatore conservatore Ben Shapiro dice che l'antisemitismo, come il razzismo, "richiede intenzione". Dopo un'iniziale affermazione del contrario, il redattore del New York Times Dean Baquet ha detto al suo staff, discutendo l'incidente, "Naturalmente, l'intento conta quando si parla di linguaggio nel giornalismo". E l'editorialista del Times Bret Stephens - in un pezzo rifiutato dal suo stesso giornale ma poi pubblicato sul New York Post - ha scritto: "Ogni seria filosofia morale, ogni sistema legale decente e ogni organizzazione etica si preoccupa profondamente dell'intenzione... È un aspetto elementare della genitorialità, dell'amicizia, del corteggiamento e del matrimonio. Una caratteristica dell'ingiustizia è l'indifferenza all'intenzione. La maggior parte di ciò che è crudele, intollerante, stupido e mal giudicato nella vita deriva da questa indifferenza".

Questo suona vero per molte persone, e penso che a volte sia giusto. Ma come affermazione generale, molti filosofi, studiosi di diritto e psicologi morali vi diranno che è sbagliata. Ci sono tutti i tipi di casi in cui ignoriamo l'intenzione, o almeno non vediamo la buona intenzione come pienamente scusante - e abbiamo ragione di farlo. Pensando intensamente a ciò che entra in un giudizio morale, ci troveremo in una posizione migliore per discutere i meriti di ogni caso particolare.

Ci sono due considerazioni principali che prendiamo in considerazione quando qualcosa ha fatto male: l'intento dell'attore e il risultato dell'azione. Per prendere il tipo di esempio usato nella ricerca psicologica, la signora Smith pensa che vostro figlio sia allergico alle arachidi, gli fa un panino al burro di arachidi e marmellata con intento omicida, e lo guarda gioiosamente morire. Questo è omicidio. Ma cosa succede se lei si sbaglia e vostro figlio non ha questa allergia? Lei guarda con sorpresa mentre lui ringrazia e corre a giocare. Questa è una cattiva intenzione senza un cattivo risultato. È terribile, ma non così terribile come un omicidio.

Ora immaginate un terzo scenario in cui la signora Smith non è consapevole dell'allergia e uccide vostro figlio per errore. Qui abbiamo un cattivo risultato senza cattiva intenzione. Ma sarebbe presumibilmente tormentata dal senso di colpa - e dovrebbe esserlo - e potrebbe ancora essere accusata di un reato penale. Per prendere un caso più blando, se rovesci il tuo caffè sul mio portatile, mi importa molto se l'hai fatto di proposito. Ma anche se è stato un incidente del tutto inevitabile, dovresti scusarti e magari offrirti di aiutare a pagare la riparazione. I risultati contano anche in assenza di intenzioni.