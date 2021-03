Ora gli investitori Usa hanno paura dell’inflazione

Un nuovo sondaggio ha mostrato che gli investitori americani ora pensano che l'inflazione sia una minaccia più grande per i loro portafogli che la pandemia: parola di Bank of America che ogni mese fa un sondaggio su oltre 200 gestori di investimenti per vedere cosa li preoccupa di più, e per la prima volta in un anno, la fonte della maggiore apprensione non è stato il coronavirus. Ora i gestori pensano che sia l'inflazione il più grande rischio per i loro portafogli, e sono quasi tutti d'accordo che sia in arrivo: un percentuale record del 93% degli intervistati si aspetta un'inflazione globale nei prossimi dodici mesi. La più grande paura degli investitori è che la combinazione di una ripresa economica e di una spesa governativa senza precedenti spinga l'inflazione troppo in alto, troppo velocemente. Perché se questo accade, le banche centrali potrebbero aumentare i tassi di interesse per rallentare l'aumento dei prezzi - e danneggiare le azioni nel processo.

L'inflazione va spesso di pari passo con una forte crescita economica, che potrebbe essere il motivo per cui i partecipanti al sondaggio stanno aumentando le loro partecipazioni in settori economicamente sensibili come le banche e l'energia. Nel frattempo, stanno vendendo le loro azioni in società tecnologiche, i cui guadagni dipendono meno dalla performance economica. Così tanto, infatti, che la percentuale dei loro portafogli investiti in titoli tecnologici ha appena raggiunto il suo livello più basso dal 2009 (tweet this).

Tutti gli occhi sono puntati sull'aggiornamento della Federal Reserve degli Stati Uniti (la Fed) mercoledì, mentre gli investitori cercano di capire i suoi futuri piani sui tassi di interesse. Vedete, l'economia statunitense è ora probabile che cresca più velocemente di quanto la Fed pensasse in precedenza, ma la banca centrale ha detto che non si aspetta di aumentare i tassi a breve. Questo potrebbe essere un bene per le azioni nel breve termine, certo, ma se i prezzi iniziano a salire troppo velocemente e la Fed avesse un improvviso cambiamento di cuore, un selloff potrebbe essere il prossimo...