Cosa ha acceso la vita sulla Terra? Forse un fulmine a ciel sereno

I fulmini - forse un quintilione di essi, che si verificano nel corso di un miliardo di anni - potrebbero aver fornito scintille di vita per la Terra primitiva. Un nuovo studio di ricercatori di Yale e dell'Università di Leeds sostiene che, nel tempo, questi fulmini dal blu hanno sbloccato il fosforo necessario per la creazione delle biomolecole che sarebbero alla base della vita sul pianeta.

"Questo lavoro ci aiuta a capire come la vita possa essersi formata sulla Terra e come potrebbe ancora formarsi su altri pianeti simili alla Terra", ha detto l'autore principale Benjamin Hess, uno studente laureato nel Dipartimento di Scienze Planetarie e della Terra di Yale.

Il fosforo è un ingrediente chiave necessario per la formazione della vita - ma non era facilmente accessibile sulla Terra miliardi di anni fa. Per la maggior parte, il fosforo era bloccato strettamente all'interno di minerali insolubili sulla superficie terrestre.

La domanda per i ricercatori è stata: come ha fatto il fosforo della Terra ad arrivare in una forma utilizzabile per aiutare a creare Dna, Rna e altre biomolecole necessarie per la vita?

Gli scienziati hanno guardato prima ai meteoriti. L'idea era che i meteoriti contenenti il minerale fosforo schreibersite - che è solubile in acqua - si fossero schiantati sulla superficie terrestre con una frequenza sufficiente a creare le condizioni necessarie per la vita biologica.

Lo svantaggio della teoria dei meteoriti, tuttavia, aveva a che fare con la frequenza. Durante il periodo in cui si pensa che la vita sia iniziata, da 3,5 a 4,5 miliardi di anni fa, la frequenza di collisioni di meteoriti sulla Terra è crollata.

Ma c'era un'altra fonte del fosforo trovato nella schreibersite. Secondo Hess, la schreibersite si può trovare anche in certi vetri - chiamati fulguriti - che si formano quando un fulmine colpisce la terra. Il vetro contiene parte del fosforo della roccia superficiale, ma in forma solubile.

Usando i risultati della modellazione al computer, Hess e i co-autori Sandra Piazolo e Jason Harvey dell'Università di Leeds hanno stimato che la Terra primitiva ha visto da 1 a 5 miliardi di lampi all'anno (rispetto ai circa 560 milioni di lampi all'anno di oggi). Di questi primi lampi, da 100 milioni a 1 miliardo avrebbero colpito la terra ogni anno. Questo aggiungerebbe da 0,1 a 1 quintilione di colpi - e un bel po' di fosforo utilizzabile - dopo un miliardo di anni.

La teoria dei fulmini ha anche altri vantaggi, hanno notato i ricercatori. In primo luogo, il numero annuale di fulmini sarebbe rimasto costante, a differenza del numero di collisioni di meteoriti. Inoltre, i fulmini erano probabilmente più prevalenti sulle masse di terra nelle regioni tropicali, fornendo aree più concentrate di fosforo utilizzabile.

"Questo rende i fulmini un percorso significativo verso l'origine della vita", ha detto Hess.

Il nuovo studio appare nella rivista Nature Communications. Il sostegno finanziario di Yale ha contribuito a finanziare la ricerca.