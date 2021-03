Accenture vola col cloud e continua a comprare aziende

Accenture ha riportato risultati migliori del previsto grazie al boom del cloud computing. In un momento in cui la "flessibilità" è diventata la nuova parola d'ordine del business, le aziende specializzate in tutto, dall'assistenza sanitaria ai servizi finanziari, si sono date da fare per spostare le loro operazioni IT centralizzandole nel cloud e si sono rivolte ad Accenture per aiutarle a fare proprio questo. E dunque Accenture, da parte sua, si sente così sicura che tutti continueranno a chiedere il suo aiuto che ha persino alzato le sue previsioni per l'intero anno: l'azienda si aspetta che le vendite crescano di circa il 7,5% rispetto all'anno precedente, rispetto alla sua precedente previsione del 5%. E gli investitori hanno mandato le sue azioni ai massimi storici giovedì.

La strategia di Accenture per rimanere all'avanguardia della tecnologia - in tutto, dal marketing digitale all'automazione industriale - è quella di acquistare altre aziende e assorbire il loro talento e le loro idee. L'azienda ha annunciato almeno 65 acquisizioni solo negli ultimi due anni - più di qualsiasi altra grande azienda, e una media di una ogni settimana e mezza. La maggior parte degli accordi sono di piccole dimensioni, certo, ma questo potrebbe essere un vantaggio per Accenture: una ricerca di McKinsey suggerisce che molte piccole acquisizioni nel tempo aggiungono più valore di un unico acquisto.

Il cloud computing è un grande business: grande 1 trilione di dollari. E mentre il segmento del software cloud di Accenture potrebbe non essere così consistente come, per esempio, il frontrunner Amazon, si è stabilita in una posizione comoda sia come consulente cloud che come fornitore di cloud. In altre parole, sia consigliare i clienti su come implementare il cloud computing e offrire servizi propri - il che significa che verrà pagata anche se finiscono per scegliere uno dei giocatori più grandi.