Perché Clubhouse avrà successo con o senza la nostra benedizione

Non si parla d’altro da settimane: Clubhouse. Il primo social media basato esclusivamente sull’audio. Niente foto, niente video, niente testo. Si può solo parlare o ascoltare. Si entra liberamente in una delle tante “room” tematiche e si inizia a parlare live come se si stesse al bar sotto casa oppure si sta in silenzio ad ascoltare la conversazione come fosse una normale fruizione radio. Accessibile per ora solo ai possessori iOS (iPhone), ClubHouse ha già attirato un pubblico incredibilmente trasversale: da Elon Musk a Oprah Winfrey, tantissimi imprenditori, investitori e vip hanno iniziato ad usarla (presenti anche i politici, tanto che Elon ha perfino invitato Putin). Anche questa è un’altra startup nata della Silicon Valley, con una valutazione post money da un miliardo di dollari, che è riuscita a raggiungere 10 milioni di utenti in poche settimane. La versione beta dell’app, scaricabile soltanto da clienti Apple, è accessibile esclusivamente su invito. Ad invitarti può essere solo un tuo contatto in rubrica, che in questo modo serve da garante al nuovo utente. Un meccanismo questo usato già in altre app, per aumentare il senso di esclusività e alimentare la corsa al “club”. La fruizione è facile ed intuitiva. Inoltre il fatto che non si possano registrare né salvare le conversazioni da nessuna parte, rende tutto molto volatile: o ci sei o non sai cosa ti perdi (e la dipendenza che si crea all’inizio è altissima). La startup per ora fattura zero, il modello di business ancora non c’è, ma i fondatori hanno già annunciato di stare lavorando a qualcosa di simile ai modelli di business di altri social. Daranno la possibilità agli utenti di monetizzare attraverso i loro contenuti, dietro il pagamento di una commissione. Ma perché dovremmo scaricare l’ennesimo social?

Perché questa non è un solo l’ultima trovata californiana.

È un trend che va studiato e analizzato senza perdersi troppo a puntare il dito su chi lo ha fatto e come si chiama.

La comunicazione audio negli ultimi anni, tra podcast e Clubhouse, sta avendo una forte impennata. Una strana sensazione di ritorno alle origini, quando l’uomo (e la donna) come unica forma di conoscenza e comunicazione potevano contare solo sulla voce. La voce è un tratto unico, intimo e distintivo della nostra stessa persona. Anche per questo su Clubhouse il livello di educazione percepita è molto alto e il livello di conversazione risulta essere molto più di qualità rispetto agli altri social. è difficilissimo trovare nelle room qualcuno che insulti o imprechi. Se lo facesse verrebbe subito isolato. Perché Clubhouse non premia i “leoni da tastiera” che si nascondono dietro a un nickname per scrivere le peggiori nefandezze che mai avrebbero il coraggio di ripetere a voce.

Ma quale sarà il futuro di questo nuovo social? Come tutte le cose ben riuscite, verrà copiato. Il New York Times ha svelato che Mark Zuckerberg sta già lavorando ad una funzionalità audio da inserire dentro a Facebook. Un po’ come quando rubò da Snapchat milioni di utenti, copincollando l’idea di creare la funzionalità che permette di fare brevissimi video da 15 secondi. Ma prima di finire come Snapchat, Clubhouse avrà tempo, con il suo ultimo aumento di capitale da 100 milioni, di implementare il suo business model e sviluppare la versione per Android. Cosa che gli consentirebbe di allargarsi e diventare molto popolare. Lascia ben sperare inoltre che dietro a tutto questo ci sia un venture capital tra i più importanti al mondo come Andreessen Horowitz. Lo stesso che nel 2006 convinse Facebook a non vendere a Yahoo e che da Airbnb a Twitter, riesce a fiutare subito l’odore di successo.

Perché interessarci di ClubHouse? Perchè internet e la sua velocità ci impongono un’interrotta ricerca e conoscenza delle cose. Gli strumenti continuano a cambiare e lamentarsi che sono cambiati non serve a niente. Clubhouse avrà successo con o senza la nostra benedizione. Quindi meglio restare aggiornati o si corre il rischio di rimanere tagliati dal mondo.