La storica R5 rinasce sotto il segno del Volt

Chiamatela Renaulution, chiamatela Nouvelle Vague. Insomma, chiamatela come volete, ma, in sintesi, l’arrivo dell’italiano Luca De Meo, alla guida di Renault sta già stravolgendo i piani alti della Régie con una visione proiettata al futuro e i piedi saldamente piantati per terra. È una questione di sopravvivenza. Al via, dunque, la divisione della struttura per marche, giusto per individuare bene le competenze, e a un piano di tagli dei costi per risparmiare nei prossimi anni svariati miliardi di euro. Ma l’obiettivo più importante del nuovo ceo è quello di legare il marchio alla modernità, ovvero all’elettrificazione e all’innovazione, qualunque cosa significhi ora e in futuro.

Nessuna porta è chiusa: dai veicoli elettrici a quelli a idrogeno, dai big data alla cybersecurity fino all’economia circolare. E per cominciare a farlo, il primo passo di Renault è rivolto all’indietro. La “figurina” di questa rivoluzione è, infatti, la riedizione in chiave moderna dell’antica R5, uno dei modelli che cinquant’anni fa rappresentava l’immagine del Gruppo nel mondo, un’icona. Il progetto era nei cassetti da tempo e a De Meo, a cui si deve la riedizione delle Fiat 500, non è parso vero di poterlo presentare e farlo diventare un simbolo del cambiamento. Per ora è solo un prototipo, ma ha già un compito: democratizzare i veicoli elettrici in Europa con un approccio moderno dell’auto popolare ed essenziale. «La nuova R5 incarna la Nouvelle Vague, ovvero il nostro obiettivo di far entrare entrare l’industria automotive nell’era della modernità», conferma De Meo: «È strettamente legata alla nostra storia, ma simboleggia il futuro, rendendo i veicoli elettrici popolari ed accessibili a tutti».

La Renault 5 Prototype è una city car compatta con una carrozzeria gialla molto “pop” che le dà un’aria molto giovane. Il team design di Gilles Vidal ha ripreso le grandi linee del design originale della R5, conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo, con un approccio moderno che, invece, traspare dalla scelta delle finiture e dei materiali che traggono ispirazione dal mondo dell’elettronica, dell’arredamento e dello sport. Ci sono anche dettagli futuristici come i fari e il frontale che riescono a dare al design una patente di contemporaneità. La presa d’aria del cofano nasconde lo sportellino di ricarica, nei fari posteriori sono integrati i deflettori aerodinamici, mentre i fendinebbia presenti nei paraurti sono diventati luci diurne. La griglia laterale, le ruote e il logo posteriore riprendono volutamente la R5 originale. La parte anteriore e il tetto in tessuto, invece, rimandano al mondo dell’arredamento per conferire un tocco di fascino “tutto francese” al veicolo. Come la bandiera francese presente sui retrovisori esterni, che sottolinea il “French touch” del veicolo, quando le luci dei poggiatesta e le informazioni visualizzate sul piccolo display trasparente del cruscotto invitano a salire a bordo e mettersi in viaggio.