Tiepolo alle Gallerie d'Italia: l’arte si rimette in mostra

Nella città di Milano, che per lui fu come una seconda patria, amatissima, Giambattista Tiepolo ha segnato il ritorno alla vita dell’arte e della cultura aperte al pubblico: dopo il lunghissimo lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19 e alle restrizioni che per 88 giorni, anche e soprattutto durante le festività natalizie hanno inopinatamente precluso al pubblico musei, gallerie e parchi archeologici, i primi di febbraio –con il ritorno in fascia gialla di molte regioni- anche le Gallerie d’Italia di Milano hanno potuto riaprire i battenti.

Lo hanno fatto riannodando i fili della mostra (attesissima e milionaria) “Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa“ curata da Fernando Mazzocca e Alessandro Morandotti, inaugurata alla fine di ottobre del 2020 e chiusa dopo pochissimi giorni a causa delle restrizioni. Ma il polo museale di Intesa Sanpaolo, in anticipo di qualche giorno rispetto ai musei statali, provinciali e regionali d’Italia, è stato pronto a riaprire immediatamente, appena il blocco è stato allentato e la situazione lo ha consentito: «Abbiamo lavorato tantissimo durante le lunghe settimane di lockdown» spiega Michele Coppola, Executive Director Arte cultura e beni storici di Intesa Sanpaolo, direttore delle Gallerie d’Italia «proprio per farci trovare pronti all’appuntamento con il pubblico, che aspettava da mesi di poter visitare questa mostra, la prima che la città di Milano dedica al Tiepolo. Abbiamo verificato tutte le procedure, adeguato i protocolli e così nell’arco di 3 giorni dall’entrata in fascia gialla abbiamo riaperto le porte al pubblico. E questo non solo a Milano, ma anche nelle altre due sedi delle Gallerie d’Italia, a Vicenza e a Napoli: contemporaneamente».

Le gallerie d’Italia di piazza della Scala a Milano hanno riaperto al pubblico ai primi giorni di febbraio

Il riscontro è stato ottimo, il pubblico si è messo in fila fuori dalle Gallerie dal primo minuto del primo giorno di apertura e al direttore sono arrivate infinite attestazioni di vicinanza, di affetto e di gratitudine sulla scelta di riaprire immediatamente: «Sia sui nostri canali social che dal vivo parlando con i giovani storici dell’arte che spiegano la mostra su Tiepolo» prosegue Coppola «abbiamo avuto grandi riconoscimenti per il lavoro svolto. La gente è assetata di cultura, di arte e di bellezza. Esserne stata privata per tanti mesi ha aumentato il senso di sconforto e di angoscia legato alla pandemia: aver ritrovato la possibilità di nutrire lo spirito e la mente, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, ha reso felici tante persone».

L'Italia è stata costretta alla più lunga chiusura dei musei (quasi 3 mesi) dalla seconda guerra mondiale: «Posso capire la necessità, in determinati momenti, di scoraggiare le persone dall’uscire di casa» continua il direttore «ma quantomeno i siti mussali di grandi dimensioni, che consentono le visite in sicurezza e l'osservanza di tutte le regole non meritavano una serrata così punitiva. I musei sono importantissimi, per tutti: diffondono conoscenza, promuovono competenze, significano occupazione, significheranno di nuovo turismo. Inoltre, la pandemia ci ha fatto capire ancora di più che un museo non è solo un luogo che espone opere d’arte: è un luogo che appartiene alle città, alle comunità, e che il poterlo frequentare è un contributo alla qualità della vita di tutti i giorni».



Non solo Milano

Anche in altre zone d’Italia, nelle lunghe settimana di lockdown, mentre le istituzioni rimanevano sorde al richiamo del mondo dell’arte e della cultura al buonsenso (che se applicato avrebbe certamente permesso le riaperture dei musei e dei luoghi di cultura) c’è stato chi si è ingegnato con nuove tipologie di esposizioni, anche se molto diverse da quella del top player “milanese” Giambattista Tiepolo e di Intesa Sanpaolo: è il caso, per esempio, della Fondazione Bevilacqua La Masa, a Venezia, che anche in questo difficilissimo 2021 non rinuncia a dare visibilità ai giovani talenti dell’arte contemporanea.

Non avendo potuto farlo nei propri spazi (chiusi al pubblico per il lockdown) la Fondazione ha deciso di esporre le opere di quindici giovani artisti nelle vetrine della Galleria di piazza San Marco, affacciate in Seconda Calle de l’Ascension, dando vita alla kermesse denominata “Vetrine accese”.

Le opere, tutte “site specific”, quindi pensate e realizzate appositamente per l’esposizione in questi spazi particolari saranno in mostra a rotazione in gruppi da 4 e tre artisti, fino al 18 aprile. «La mission della Fondazione» sottolineano dalla Bevilacqua La Masa, che vanta uno dei programmi di residenze artistiche più antiche d’Europa «consiste nel promuovere, aiutare, formare, con gli strumenti e il supporto adeguati, i giovani artisti. ‘Vetrine accese’ nasce all’interno di questi obiettivi, offrendo visibilità alla creatività contemporanea, ancora in una fase di emergenza e di speranzosa attesa della prossima riapertura della Galleria». I quindici artisti si alterneranno, a gruppi di quattro, per tre mesi, impegnando ciascuno una vetrina. Gli interventi spazieranno dalla fotografia al video, dalla pittura alla stampa.



Ma per molti è ancora lockdown

Non tutta l’Italia della cultura, però, ha brillato per inventiva o per velocità di riapertura. Nella martoriata Sicilia, che potrebbe vivere di solo turismo culturale, il Parco archeologico di Siracusa non riuscirà a riaprire se non l’8 marzo, e solo con una parte del parco della Neapolis, che ospita il Teatro greco, l’orecchio di Dioniso e l’ara di Ierone.

L grotta dei Cordari di Siracusa riaprirà solo in aprile perché occorre rifare biglietteria, segnaletica e toilette

Incredibilmente, però, la Grotta dei Cordari, antichissima cava di pietra con le sue pareti alte tra i 20 e i 40 metri, resa di nuovo agibile dopo quarant’anni di oblìo e al momento inaugurata solo a mezzo comunicati stampa, potrà riaprire solo in aprile: serviranno due mesi, infatti, per rifare le biglietterie, le toilette, la segnaletica e per compiere le operazioni di ripulitura del parco e dei viali che circondando le Latomie del Paradiso, visitate ogni anno da più di 700.000 persone. Nei tre mesi di lockdown e di forzata chiusura del sito, evidentemente, non si è fatto in tempo a effettuare i dovuti lavori che avrebbero consentito di farsi trovare pronti anche solo per un turismo di prossimità: che comunque, in questi tempi di vacche magre è più prezioso che mai.

Lo stesso si dica per il teatro antico di Taormina: anche nella perla dello Ionio l’appuntamento con la zona gialla è stato clamorosamente mancato: teatro sbarrato per tutto il mese di febbraio.

La pandemia, con il suo carico di angoscia, di isolamento e di privazioni, ha mostrato tutti i limiti di una vita vissuta lontano dall’arte, dalla cultura, dal bello. Una vita che non coglie appieno lo spirito del tempo, sia esso contemporaneo o antichissimo. Tocca al mondo della cultura, di chi la fa e di chi se ne nutre, trarne i dovuti insegnamenti e far sì che non accada mai più.