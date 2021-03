Tesla Model S Plaid+: l’elettrica si rinnova e supera i 1.000 cavalli

Interni rinnovati, autonomie incrementate e prestazioni da urlo, come la velocità massima fino a 320 km/h, sono le carte in tavola delle Tesla Model S e Model X in versione MY 2021, ma, soprattutto, le nuove Model S Plaid, che alzano l’asticella.

3 le versioni: la classica Long Range con 2 motori elettrici, trazione integrale, autonomia estesa a 663 km, velocità massima di 250 km/h e accelerazione da 0-100 km/h coperto in 3,2 secondi, oppure le due nuove versioni Plaid e Plaid+, eredi della precedente Performance, che si avvalgono di ben 3 motori elettrici, trazione integrale, velocità massima di 320 km/h, autonomia fino a 628 km per la Plaid e fino a 840 km per la Plaid+. La potenza massima è di ben 1.020 CV per la prima e di 1.100 CV per la seconda, con uno scatto nello 0-100 km/h che viene archiviato in soli 2,1 secondi nel caso della Plaid e in meno di 2 secondi nel caso della Plaid+. Oltre agli aggiornamenti di “motore”, il restyling ha introdotto modifiche nel design degli esterni con alcuni piccoli ritocchi. Debutta il volante a forma di “cloche” in stile aeroplano e al posto del touchscreen orientato verticalmente troviamo ora una nuova unità widescreen da 17 pollici installata orizzontalmente. Al posteriore ha fatto la comparsa al centro un piccolo schermo touch da 8,0 pollici per intrattenere i passeggeri posteriori mentre l’auto è in movimento.