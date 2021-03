Jeep compie 80 anni: i modelli che celebrano l’anniversario

Il 2021 per Jeep è l’anno degli 80 anni di vita, tanto tempo è passato dal 1941 quando la Jeep Willys MB fece la sua comparsa. Per celebrare questo avvenimento Jeep ha lanciato le nuove serie speciali “80° Anniversario” che rendono omaggio sia agli otto decenni del marchio, sia a una consolidata tradizione Jeep.

Si parte con Renegade e Wrangler 80° Anniversario, cui seguono, Compass e Gladiator, entro la primavera. Tutte e quattro si arricchiscono di contenuti tecnologici e di sicurezza, e vantano dettagli estetici dedicati che le rendono uniche.

Esternamente tutte le versioni propongono esternamente il badge “80th” impreziosito da accenti Granite Crystal semilucidi e i cerchi in lega dedicati. Dentro ci sono nuovi rivestimenti per i sedili, con tessuto a rombi o in pelle nera con cuciture tungsteno e logo “80th”, nuovi particolari neri lucidi e la targhetta con logo su sedili e tappetini. Tra i nuovi contenuti hi-tech si segnalano il touchscreen da 8,4 a 10,1 pollici, radio DAB e navigatore con integrazione per smartphone e servizi Uconnect, il pacchetto LED completo e la nuova schermata “Dal 1941” per il sistema di infotainment.