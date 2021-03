Come può pensare la Vecchia Europa di essere più avanti di Stati Uniti e Gran Bretagna nella valutazione dell’efficacia e dell’innocuità dei farmaci? Come ha potuto pensare, l’European Medicines Agency – l’Ema – che istituzioni scientifiche pubbliche di paesi avanzati, democratici e trasparenti come quelli possano aver autorizzato i vaccini salvavita anti-Covid senza le giuste cautele?

E’ semplicemente incredibile, ma è successo. Anzi: è ri-successo. L'Ema aveva impiegato un mese in più dell'omologa agenzia britannica ad approvare il vaccino Astra Zeneca, e paradossalmente nel frattempo la Commissione europea litigava con l'azienda per volerle imporre scadenze di consegna più impegnative di quante l'azienda volesse accettarne. Ma in quel caso come in questa dei dubbi Ema che hanno indotto alcuni Paesi europei, seguiti ahimè dal nostro, a disporre la sospensione del farmaco, la qualità scientifica delle procedure Ema non c’entra un bel niente.

E’ successo tutto per pura, deleteria burocrazia. Come mille altri comportamenti delle istituzioni amminisrative europee hanno da sempre dimostrato. Ma qui non è in gioco la lunghezza standard delle aringhe o delle zucchine, tanto per rinvangare uno dei vecchi luoghi comuni anti-europeistici. Qui è in gioco la pelle della gente. Aver dato credito all’isterismo di qualche medico di provincia circa l’asserito nesso tra il vaccino Astra Zeneca ed episodi di trombosi, sospendendo per pochi giorni la somministrazione del prodotto, ha spalancato un’autostrada ai no-vax, categoria nefasta che assedia questa fenomenale campagna di vaccini in corso nei Paesi civilizzati che sola può servirci per uscire dall’angolo.

E spiace che governi importanti come il nostro, a seguito dell’iniziativa tedesca e francese, abbiano ritenuto di dar seguito a questa che si è rivelata, altro elemento gravissimo, una pantomima.

Qualunque spiegazione farfuglino gli impiegati dell’Ema, nei pochi giorni di sospensione del vaccino Astra Zeneca l’unica verifica che hanno potuto fare sulla teorica nocività del prodotto è stata chiedere rassicurazioni all’azienda; speriamo almeno che abbiano anche verificato nelle strutture sanitarie dove si sono verificati quegli episodi trombotici se c’era stata evidenza del nesso causale in sede di autopsia o comunque di analisi successive: ma ammesso e non concesso che l’abbiano fatto, sarebbe stato molto più giusto farlo senza nel frattempo accreditare l’ondata di panico no-vax di cui cui invece portano la responsabilità.

Risultato: chi era in dubbio se vaccinarsi o no, lo è ancora di più. Chi non aveva dubbi, ne ha sulla qualità dei controlli preventivi dell’Ema.

In Europa ci siamo per restare e l’euro è irreversibile. Ma cambiamola in meglio, quest’Europa: non dovrebbe essere difficile, nemmeno per noi italiani. Nemmeno da noi la burocrazia riesce a essere così nefasta. Il che è quanto dire.