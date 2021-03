Nel momento storico che attraversiamo non abbiamo certo bisogno di divisioni. Di accuse tra leader mondiali. Di un clima da guerra fredda. L'impero del male non è più nelle agende internazionali. E il piccolo pianeta terra dovrebbe affrontare le sfide verso lo spazio, il futuro, la sostenibilità in un clima di dialogo e di continuo confronto tra leader riconosciuti e affermati. Che piaccia o meno, Biden è stato eletto e Putin è il presidente della "democrazia" russa. Entrambi hanno una opposizione interna. Per fortuna, è il caso di aggiungere quando si vuole ragionare di democrazia... A nessuno dei due conviene porre una questione morale autoincensandosi con una presunta superiorità.

Quando la superiorità morale l'affermava una certa sinistra in Italia nella migliore delle ipotesi si scadeva nel ridicolo. Figurarsi se gli yankee, gendarmi del mondo o i compagni sovranisti, orfani dell'Urss, si mettono a rivendicare primati morali.

No Signori. La geopolitica, le alleanze incerte e infedeli che avete scelto, le leadership dei vecchi e nuovi player internazionali hanno determinato il ridimensionamento di Mosca e di Washington a vantaggio, diciamolo, di Pechino. Certo spacciare per democrazia la Cina ce ne vuole. È bene ribadirlo ma è pur sempre una repubblica... popolare. Ma è il caso che i leader si affrontino sul piano personale? Non sarebbe il caso di rinforzare tutte le organizzazioni sovranazionali che ne possano essere sintesi? Non è il caso che la stampa internazionale assuma il ruolo di vigilare sulla democrazia del mondo e non un leader di parte?

Com'è antipatico litigare sul piano personale e augurare tanta buona salute... di questi tempi. Tra due litiganti, il terzo, popolare, gode.