Ci aveva messo un mese in più, l’Ema – l’autorità sanitaria centrale dell’Unione europea, European medicine agency – ad autorizzare il vaccino Astra Zeneca, rispetto alla Gran Bretagna, che in quel mese aveva acquisito buona parte dello straordinario vantaggio sulla campagna vaccinale che ha maturato ad oggi verso i Paesi dell’Unione. E il mese di gennaio si era per giunta dipanato in una situazione pirandelliana, incomprensibile per chi non disistimasse quanto merita l’eurocrazia di Bruxelles: ovvero, mentre l’Ema si ostinava a non anticipare l’autorizzazione pur confermando il verdetto per la fine del mese, le autorità della Commissione litigavano con l’azienda sugli impegni relativi alle dosi da consegnare, minacciando per di più sanzioni. Un po’ come se uno pretendesse di mettere la multa a un automobilista che non ha ancora immatricolato il suo automezzo!

Ma questa è l’Europa. Una sentina di torpore burocratico che forse non batte i livelli demenziali del nostro Paese ma quasi li eguaglia. Una tecnostruttura nutrita a pane e formalismi, abituata all’impunità totale, e dunque titolare di un enorme potere non concesso da elettori ma acquisito per esami, indiscusso e indiscutibile dai Commissari che ruotano e ne sanno solitamente poco, torpida e pigra.

Questa è la burocrazia europea che ha generato il mostro dei tira-e-molla dell’Ema su Astra Zeneca. A fare il resto – rispetto ad un vaccino che qualsiasi valutazione di buon senso considera innocuo, alla luce dei numeri – c’è stata l’infosfera, ossia l’indistinta gigantesca polpetta avvelenata creata dalla Rete, dove impazza il peggio, l’invettiva e l’irrazionale cominano e svettano sempre su pacatezza, buon senso e lucidità; e poi tutti gli altri media, perché non sia mai scrivere sui grandi giornali o dire in tv che il panico della Rete è innescato dagli ignoranti e dagli isterici.

Giovedì, salvo sbalorditive sorprese, l’Ema non potrà che rinnovare l’autorizzazione, aggiugendo una postilla ipocrita e paracula per raccomandare ai vaccinati Astra Zeneca che se avvertono, dopo l’iniezione, sintomi strani, avvisino subito il medico. E che dovrebbero fare, del resto? Chiamare l’idraulico?

Qualcuno ha gridato al “gomblotto” dei tedeschi e degli americani contro il brevetto inglese. Palle. I complotti, quelli veri, richiedono efficienza, organizzazione e riservatezza. La tecnostruttura europea somiglia più che altro a una banda di ubriachi. Il gomblotto è improbabile...