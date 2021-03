L’Ocse (grazie agli Usa) rialza le stime sul Pil globale

Il pacchetto di sostegno economico dell'America sta già andando molto lontano: l'Ocse ha aumentato le sue previsioni per la crescita economica globale martedì scorso.

Ora che gli Stati Uniti hanno dato il via a un piano di sostegno economico da 1,9 trilioni di dollari e il lancio del vaccino è in pieno svolgimento in tutto il mondo, l'Ocse pensa che l'economia globale crescerà del 5,6% quest'anno rispetto all'anno scorso - rispetto alla previsione del 4,2% di novembre. Il piano di spesa ha aumentato la stima dell'Ocse anche per la crescita prevista per gli Stati Uniti: dal 3,2% al 6,5% - un salto che da solo solleva la crescita economica globale di un intero punto percentuale. Per quanto riguarda il resto del mondo, l'Ocse si sente più positivo per il Regno Unito, la zona euro e il Giappone, insieme ai mercati emergenti Brasile e Messico. Ma la Cina, per una volta, è a corto: l'Ocse ha leggermente abbassato la sua stima di crescita.

Per tutti i discorsi sul crescente dominio della Cina, gli Stati Uniti sono ancora la più grande economia del mondo - il che significa che hanno un impatto sproporzionato sul resto del mondo. Un esempio: l'OCSE ha stimato che una maggiore crescita economica degli Stati Uniti aggiungerà circa un punto percentuale alla crescita economica canadese, così come circa mezzo punto percentuale a quella della zona euro, del Regno Unito, del Giappone e della Cina.

Secondo la banca d'investimento Jefferies, gli americani che riceveranno assegni da 1.400 dollari come parte del piano di sostegno economico degli Stati Uniti, probabilmente li spenderanno in abbigliamento, miglioramenti per la casa, cene all'aperto, e viaggi (tweet this). Così, una volta che il denaro inizia a sbarcare nei conti della gente, le azioni dei rivenditori americani, dei ristoranti e delle compagnie aeree potrebbero vedere una spinta propria. Poi di nuovo, un terzo dei più ricchi intervistati del sondaggio Bloomberg ha detto che avrebbero messo i loro contanti nei risparmi, quindi forse vorrete tenere il fuoco su questo...