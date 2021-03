Alibaba: essere avidi quando gli altri hanno paura

Ci sono titoli tecnologici che scambiano a valutazioni troppo elevate, che è uno dei fattori della recente sottoperformance dei titoli tecnologici e di crescita.

Non tutti i titoli tecnologici sono uguali, tuttavia, e Alibaba non è sopravvalutato.

L'azienda combina forti fondamentali, una prospettiva di crescita convincente e una valutazione molto ragionevole.

Alibaba (BABA) è una mega-capacità tecnologica ad alta crescita che viene scambiata ad una valutazione abbastanza economica, considerando il suo track record di crescita e le sue prospettive di crescita. Le azioni hanno perso circa il 30% dalla cima alla fine del 2020, sulla base delle preoccupazioni su Ant Group e a causa della pressione sull'industria tecnologica nel suo complesso nelle ultime settimane. Alcuni titoli tecnologici sembrano ancora piuttosto sopravvalutati, crediamo, ma questo non è vero per Alibaba - vediamo questo come un vincitore a lungo termine che è stato punito troppo negli ultimi due mesi.

Le azioni di Alibaba sono salite parecchio dal fondo del sell-off primaverile fino all'autunno 2020, passando da circa $180 a ben $320. Questo si basava su una forte performance operativa, unita a un sentimento generale forte sui titoli tecnologici, che sono stati considerati vincitori durante la pandemia dal mercato. Da quando le azioni hanno raggiunto il massimo intorno ai 320 dollari, tuttavia, sono scese parecchio, scambiando a soli 227 dollari al momento della scrittura. Come si può spiegare questo svendita del 30%? Sembra che ci siano due fattori principali.

Il primo è che Ant Group, in cui Alibaba detiene una partecipazione, ha pasticciato la sua IPO alla fine del 2020, a causa del pushback dei regolatori cinesi. Questo ha provocato una pressione significativa sul prezzo delle azioni di Alibaba, anche se l'impatto effettivo della non-IPO potrebbe non essere così grande. I regolatori hanno aumentato le loro richieste su Ant Group quando si tratta di standard di reporting, ecc, ma non si sono mossi per sciogliere o altrimenti danneggiare seriamente la società, il che significa che il valore sottostante della partecipazione di Alibaba in Ant Group non è sicuramente sceso a zero.

L'accordo tra i regolatori e Ant Group prevede che Ant Group diventi una holding finanziaria, e probabilmente includerà uno spin-off del business dei dati di Ant Group, ma questo non è affatto un problema gigantesco. Infatti, dal momento che i proprietari di Ant Group continueranno a possedere una partecipazione nel business dei dati allora separato, l'effetto su Alibaba da questa transazione sarà probabilmente trascurabile. Altre misure porteranno probabilmente a requisiti di capitale più elevati per Ant Group, ma anche questa non dovrebbe essere una voce che rompe l'azienda.

Sicuramente, i venti contrari per Ant Group, in cui Alibaba è comunque solo un proprietario parziale, non giustificano un calo di quasi 300 miliardi di dollari nella capitalizzazione di mercato di Alibaba.

Un altro fattore che ha portato a venti contrari per Alibaba è stato il recente sell-off tecnologico, evidenziato dal calo di oltre il 10% dell'indice NASDAQ (QQQ). Crediamo che questo sell-off che ha colpito in modo particolarmente duro i beniamini del mercato sia stato in alcuni casi giustificato, ma sembra che il mercato stia vendendo indiscriminatamente tutto ciò che assomiglia alla crescita e alla tecnologia, anche se è valutato molto ragionevolmente. Di conseguenza, Alibaba, che non riteniamo costoso o sopravvalutato, ha visto le sue azioni scendere di due cifre nell'ultimo mese, nonostante nessuna notizia negativa specifica dell'azienda sia stata annunciata durante quel periodo.

Sembra che alcuni investitori di Alibaba abbiano reagito in modo eccessivo e abbiano venduto azioni senza valutare la situazione, motivo per cui le azioni di Alibaba hanno visto la stessa pressione di vendita di Tesla (TSLA), NIO (NIO) o Zoom Video (ZM) - con la differenza che Alibaba, a differenza di queste società, non è scambiata ad una valutazione costosa.

In realtà, le azioni di Alibaba sembrano abbastanza economiche in questo momento. Sulla base delle stime attuali per gli utili per azione di quest'anno, Alibaba è scambiata a 22,6 volte gli utili netti, che è una valutazione inferiore al multiplo di 24,7 volte gli utili dello S&P 500 (SPY) è scambiato in questo momento (basato sulle stime EPS per il 2021). Ha senso per Alibaba scambiare ad uno sconto rispetto al mercato generale? Considerando i forti fondamentali e le prospettive di crescita di Alibaba, non crediamo.