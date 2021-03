La rete si rinnova... con le rinnovabili

A Lecce c’è un imprenditore con una gran voglia di rimboccarsi le maniche all’insegna delle rinnovabili. Si chiama Daniel Taurino e ha iniziato nel 2010 con una Sas con 5 persone, Energy Tecno. Nel 2014 è diventata una SpA, con un capitale versato di 130mila euro e ha esteso sempre più la sua area d’influenza. Inizialmente, infatti, è una società di servizi nel settore, appunto, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Poi, la rapida espansione che l’ha portata a diventare in breve tempo una realtà dinamica e all’avanguardia che da anni offre consulenza su tutto il territorio nazionale. Nel 2019, infine, il capitale sociale raggiunge i 500mila euro.

Imprenditore quarantasettenne, Taurino è attivo da oltre 20 anni. I suoi collaboratori lo definiscono uno spirito libero, un visionario che però realizza le sue idee. Uno, sprattutto, con la mente magmatica, in continua evoluzione.

La società di Taurino opera in diversi settori, con particolare attenzione all’efficientamento energetico e alle energie rinnovabili, che rappresentano da sempre il core business aziendale. Nella sua attività si avvale di fornitori e professionisti selezionati, al fine di offrire prodotti innovativi e di elevata qualità’ ai propri clienti. La scelta dei mercati sposa la filosofia aziendale improntata sulla diffusione della cultura del rispetto ambientale, proponendo stili di vita di #plasticfree e #iosonoambiente.

Come funziona Energy Tecno? Attraverso una rete commerciale composta da 2.500 liberi professionisti e agenti, che operano su tutto il territorio nazionale attraverso il sistema del network marketing. Si tratta di un modo accessibile a tutti che garantisce al tempo stesso copertura dei mercati e raggiungimento del cliente finale. Insomma, un’opportunità imprenditoriale in un momento storico particolarmente complesso in cui le possibilità di impiego si stavano riducendo drasticamente.

Poi, come se non bastasse, è arrivato anche il Coronavirus, che ha paralizzato interi comparti lasciando molti professionisti con il proverbiale “cerino in mano”. Ma Taurino ha trovato una soluzione anche in questo caso, dando un nuovo scenario alla sua azienda. Nasce così ET Members, lanciato a luglio e che ha già raggiunto un fatturato di diverse centinaia di migliaia di euro. L’idea è quella di offrire una piattaforma che ospiti i professionisti delle più diverse professioni che possono trovare “ospitalità” e proporre i propri servizi. «È proprio nel momento di maggiore difficoltà – ci racconta Taurino - che si può cogliere il meglio. ET Members nasce dalla voglia di difendersi da un lockdown imposto, che ci ha colto di sorpresa stravolgendo le nostre vite, per dare speranza di un ritorno alla nostra quotidianità. Nasce per rilanciare il mercato italiano. Nasce per promuovere ovunque un servizio, senza confini geografici. Nasce perché sia infinito come il logo che lo contraddistingue. È la rivoluzione del mercato che ci consentirà di varcare i confini nazionali ed europei».

Il concetto alla base, un po’ come già avviene in altre attività della ET, è quello della segnalazione personale: alla domanda “conosci un bravo idraulico?” si tende a rispondere sulla base della propria esperienza diretta. Allo stesso modo funziona ET Members, che mette in contatto la domanda e l’offerta. In questo modo, la platea si estende ben oltre la sola cerchia dei collaboratori storici dell’azienda di Taurino. Anche perché la piattaforma diventa un aggregatore per professionisti che possono rispondere alle più disparate esigenze, comprese le procedure e le incombenze per accedere al bonus del 110%, prorogato almeno per tutto il 2021.

Energy Tecno conta su una rete commerciale composta da 2.500 liberi professionisti e agenti operativi su tutto il territorio

L’intero servizio della galassia ET è composto per l’80% da liberi professionisti in diversi settori e diversi fra loro per provenienza, età, cultura scelti con la consapevolezza che la diversità rappresenta un valore aggiunto: la proposta commerciale riesce ad abbracciare più categorie di professionisti senza andare in conflitto con le loro professionalità acquisite nel tempo.

Oltre a ET Members, altre “costole” del gruppo sono Energy Tecno Spa, una società di servizi leader nelle energie rinnovabili che gestisce una fitta rete commerciale di collaboratori distribuita capillarmente su tutto il territorio nazionale; ed Energy Tecno spa luce e gas, il reseller di energia che fornisce luce e gas con molti benefit per i clienti finali.

Attiva nel settore dei servizi, Energy Tecno opera attraverso una rete commerciale diffusa in Puglia, Lazio, Campania, Emilia Romagna, attraverso quattro modalità: affiliazione di studi professionali come segnalatori, (architetti, ingegneri, geometri, idraulici, elettricisti, ecc. ecc.); procacciatori di affari; installatori (idraulici ed elettricisti che installano i prodotti venduti dalla rete commerciale); network marketing: un metodo accessibile a chiunque, che garantisce la copertura dei mercati e il raggiungimento del cliente finale.

Per questo motivo ET Members ha avuto la possibilità di partire così rapidamente: perché disponeva già di un’amplissima base qualificata. «Il nostro obiettivo - spiega Daniel Taurino - è assicurare uno stile di vita migliore alle famiglie italiane e alle generazioni future. Investire nelle energie rinnovabili, diffondere tecnologie a basso impatto ambientale e comportamenti ecosostenibili promuovendone l’utilizzo alle famiglie e alle piccole e medie imprese è ciò che ci siamo proposti fin dall’inizio».



https://etmembers.com