L’e-commerce per l’industria diventa una community

L'imprinting è quello familiare della Massaro Costruzioni, una solida dinastia alla guida di un’azienda al top nel settore building e facilities: ma Corrado Massaro, fondatore e ceo di Premiumarket.net, portale di e-commerce tutto made in Italy, ha voluto guardare oltre e ha quindi deciso, proprio durante la pandemia, di lanciare la sua startup di vendita online. Non si pensi, però, che il portale sia un e-commerce come gli altri: qui il focus è proprio il settore industriale, ed è anche un luogo virtuale dove le aziende possono collegarsi, fare rete, trovare partner, mostrare i propri prodotti e infine venderli comodamente senza muoversi dai magazzini.

All’interno del sito si trovano quattro aree, cioè Meccanica, Edilizia, Noleggio attrezzature e Prodotti per la sicurezza: dopo solo pochi mesi di attività (il sito è online da ottobre del 2020) Premiumarket.net è già tra i primi dieci portali in Italia come utenza: «All’interno di Premiumarket.net», spiega Corrado Massaro, «troviamo sia una vetrina prodotti che una sorta di rete d’impresa, con tutte le varie aziende iscritte e divise per settore merceologico. E poi c’è il vero e proprio portale integrato dal quale si accede all’e-commerce. Qui si trovano sia prodotti a marchio Massaro che altri di diverse aziende, con la caratteristica comune di essere, ovviamente, industriali, rivolti quindi esclusivamente alle imprese. Si può acquistare praticamente di tutto: banchi di saldatura, troncatrici, argani, apparecchiature per la sicurezza...».

Recentemente, inoltre, è stata inserita all’interno del portale anche una chat che tramite l’intelligenza artificiale permette all’utente che voglia acquistare un prodotto di essere guidato, nel sito, alla ricerca di ciò che è più adatto alle proprie esigenze: «Siamo partiti focalizzandoci sulle imprese metalmeccaniche», prosegue Massaro, «ma poi, visto il successo dell’iniziativa, all’interno sono arrivate anche molte aziende edili, altre dedicate alla sicurezza e al noleggio attrezzature e proprio per questo si è resa necessaria la divisione in macro-aree. I prodotti sono davvero tantissimi e in un momento così difficile per le aziende questo e-commerce “dedicato” si è rivelato un alleato prezioso».

Sia per chi acquista che, ovviamente, per chi vende: anche perché, a differenza di altri portali che si occupano solo ed esclusivamente dell’immissione sul mercato, l’utente che si iscrive a Premiumarket.net trova all’interno della piattaforma una vera e propria rete di imprese, con la quale collegarsi, e anche un supporto nel campo del marketing: infatti il portale provvede anche a condividere sui propri canali social (Youtube in testa) i prodotti e i video delle varie aziende. «Possiamo anche occuparci», prosegue Corrado Massaro, «di girare noi stessi, con il nostro staff, uno o più video delle imprese che decidono di partecipare al nostro progetto, provvedendo poi anche a pubblicizzarli. Il nostro è praticamente un servizio quasi “chiavi in mano”, che mette il prodotto industriale delle diverse aziende al centro di un percorso non solo di vendita, ma anche di conoscenza, marketing e valorizzazione. Il click con cui poi gli oggetti vengono venduti è solo l’ultimo step».

Mentre l’idea cresce (il portale ora come ora raggiunge l’invidiabile traguardo delle 190mila impression ogni 5 ore) i progetti di sviluppo sono molto ambiziosi: entro i prossimi mesi verranno lanciati e immessi nel portale nuovi prodotti a marchio proprio e non si escludono future collaborazioni con altre realtà virtuali. «Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa», conclude il fondatore e ceo della piattaforma, Corrado Massaro, «è proprio il fatto che, per uscire dalla crisi, occorre fare fronte comune, aprirsi al mondo digitale e facilitare in tutti i modi la vendita e la conoscenza dei propri prodotti. In questo campo Premiumarket.net può essere davvero definito un top di gamma».