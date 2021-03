Insieme alla bottiglia si “sboccia” la startup

Tutto è iniziato con una cena, durante la quale è finito il vino. L’idea di Winelivery, startup innovativa che si occupa di consegnare a domicilio vino, birra e alcolici “già a temperatura di consumo”, nata a Milano nel 2016, ha origine proprio così, da una necessità: «Ero a cena a Milano, a casa mia, con amici» spiega Francesco Magro, co-founder e ceo della società «e a un certo punto ci siamo trovati senza più vino. In quel momento abbiamo realizzato che non esisteva in Italia un servizio che ti permettesse di ricevere al domicilio una o più bottiglie e da lì è partita l’idea della nostra “App per bere”. Con Andrea Antinori e Giovanni Roberto, gli altri co-founder, siamo subito partiti con grande entusiasmo pur avendo in quel momento tutti e tre ottimi lavori in altri ambiti e pur venendo letteralmente additati come pazzi da parenti e amici: anche perché nel 2015, quando abbiamo iniziato a sviluppare l’idea che poi sarebbe diventata realtà l’anno seguente, stava appena cominciando il fenomeno del food delivery, ben lungi dall’essere importante come lo è adesso. A distanza di pochi anni, possiamo dire di aver fatto la scelta giusta».

Già, perché Winelivery conta al momento 60 magazzini in Italia, più di 50 città coperte (che però aumentano letteralmente di giorno in giorno), 750mila persone che hanno già installato l’app sul proprio cellulare e più di un milione di bottiglie vendute: «Inoltre» continua Magro, «abbiamo chiuso diversi round di funding, con i quali siamo riusciti a raccogliere quasi 7 milioni di euro e abbiamo accolto nella grande avventura di Winelivery qualcosa come 590 investitori: non solo privati, ci sono anche alcuni fondi. Siamo una specie di public company ad azionariato diffuso, non listata in Borsa. Abbiamo chiuso l’ultimo round di investimento pochi mesi fa, raccogliendo 2 milioni e mezzo di euro. Come numeri, siamo sempre cresciuti con percentuali in tripla cifra, cioè ogni anno cresciamo in media del 300% raggiungendo nel 2020 una crescita del 600%. Sono dati che ci collocano tra le migliori start up italiane come metriche».

Winelivery si potrebbe definire una public company ad azionariato diffuso non quotata: sull’app hanno puntato 590 investitori

E se per l’Italia l’idea dei tre founder era, nel 2016, una assoluta novità, all’estero c’erano già esempi virtuosi, ai quali Magro e soci non fanno mistero di essersi ispirati: «Andrea, proprio nei mesi in cui la nostra idea prendeva forma» spiega Magro «si era recata per lavoro negli Usa, e aveva potuto constatare il fatto che lì le “App per bere” erano già diffuse e sembravano anche funzionare benissimo. Ma per l’Italia (e in parte anche per l’Europa) noi siamo stati i primi. All’inizio, non avendo infrastrutture logistiche, il deposito era casa mia: i vini bianchi occupavano tutto il mio frigo, i rossi stavano in salotto, anzi letteralmente lo riempivano. Sotto casa avevamo un rider che, man mano che arrivavano gli ordini, partiva per consegnare le bottiglie».

Naturalmente, con la crescita dei clienti e quindi delle attività, l’organizzazione casalinga non poteva più bastare: Magro, Antinori e Roberto, grazie anche alla vincente attività di crowdfunding, hanno quindi iniziato ad organizzare i magazzini e la rete di rider, oltre a implementare l’app che con un algoritmo elaborato appositamente “guida” gli utenti alla scelta del vino: anche perché la caratteristica di Winelivery è quella di fare arrivare nelle case dei clienti la bottiglia entro 30 minuti, alla temperatura giusta per essere servito in tavola: «Proprio per questo motivo» spiega il ceo «la nostra app mostra ai clienti solo le bottiglie che sono presenti nel magazzino più vicino all’abitazione, la location quindi che permette di tener fede all’impegno di velocità nella consegna. Inoltre, oltre alle bottiglie, abbiamo iniziato a consegnare anche ghiaccio, nella quantità di circa un centinaio di chili al giorno, e snack per chi vuole prepararsi l’aperitivo: diciamo che il cliente può ottenere un pacchetto “chiavi in mano” che gli permetta di ricevere gli amici ricevendo in casa nel giro di mezz’ora tutto l’occorrente per i cocktail».

Naturalmente, con l’avvento della pandemia da Covid-19, che ha portato tantissime persone a scoprire il delivery, anche l’app di Magro e soci ha incrementato in maniera esponenziale la propria attività, tanto da far decidere ai founder di iniziare a guardare anche alla provincia: «Al momento siamo presenti in tutte le grandi città» continua Francesco Magro «ma vogliamo cominciare ad aggredire anche i mercati più piccoli, come appunto le città di provincia. Utilizzeremo una strategia diversa, con un format pensato su misura che si chiama Winelivery pop, con wine bar che faranno anche (e non solo) consegna a domicilio. Dopodiché vorremmo provare a rivolgerci anche al mercato estero: inizieremo dalla Francia, cercando di adattarci alle diverse abitudini dei cugini d’Oltralpe».

Per il 2021 è stata pianificata l’apertura all’estero e sbarcherà in Francia, dove il mercato è simile al nostro

In verità l’apertura all’estero era già stata pianificata per il 2020, poi ovviamente la pandemia ha cambiato le carte in tavola: se da un lato infatti il lockdown ha aiutato Winelivery ad acquisire clienti, dall’altro gli enormi problemi di spostamento tra i vari Paesi (e anche tra le regioni) non ha facilitato il compito dei tre imprenditori.

Ma, espansione a parte, il lavoro comunque non manca, anche perché il settore di ricerca e sviluppo interno deve continuare a lavorare a pieno ritmo per tenere il passo; la consegna rigorosamente in 30 minuti e a temperatura, man mano che i volumi crescono, deve essere assicurata con una performance da implementare in continuazione: «Mi piace dire che siamo più una tech company che una wine company alle cui spalle, oltre a un grande lavoro logistico c’è anche un notevole investimento tecnologico» continua Magro. «Facciamo talmente tante consegne che i nostri algoritmi devono essere in grado di ottimizzare il lavoro in modo da aumentare la velocità e la redditività. Il nostro team quindi lavora incessantemente per far sì che la tecnologia sia in grado di supportare sempre di più il business migliorando nel contempo la soddisfazione dei clienti».

Soddisfazione che non manca, se è vero come è vero che Winelivery “apre” in quasi una nuova città a settimana e che ha reclutato ormai centinaia di rider: si può ordinare tutto il beverage, anche l’acqua. I prodotti più amati vedono in testa alla classifica il prosecco, ma quasi alla pari con vino rosso e vino bianco, ovviamente a seconda della stagionalità: «D’inverno vendiamo tantissimo rosso, in estate il bianco, invece le bollicine sono costanti per tutto l’anno. Il rosato è ancora residuale, nonostante sia tornato di moda negli ultimi anni dopo un periodo molto lungo di oblio. E poi ovviamente vendiamo tanta birra, ma anche superalcolici, con in testa il gin». L’idea è quindi più che vincente, cosa che viene confermata (casomai ce ne fosse bisogno) anche dal fatto che uno dei principali servizi di consegna a domicilio di vini e liquori negli Usa, cioè Drizly, che copre 1.400 città tra Stati Uniti e Canada, è stato comprato proprio poche settimane fa da Uber, per la cifra monstre di 1,1 miliardi di dollari.

Ma Magro, almeno al momento, non è interessato all’argomento: «Noi vogliamo crescere, espanderci, dimostrare che la nostra idea di un lustro fa è stata la scelta giusta. Abbiamo davanti una strada ancora molto lunga, vogliamo raddoppiare nel 2021 quanto fatto nel 2020 e il team è focalizzato su obiettivi operativi: la finanza, in questo caso, può aspettare».