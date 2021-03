L'UE fa sponda con il Mediterraneo

Coinvolgere le due sponde del Mediterraneo, a partire dal dialogo con i Paesi più stabili, come il Marocco: è l'ambizioso progetto di sviluppo al quale da tempo lavora la senatrice Urania Papatheu (FI). A lei abbiamo chiesto se e come le risorse del Recovery Plan possano contribuire a una rinascita del Sud e, con essa, a una ripartenza dell’Italia e a una nuova centralità dell’area mediterranea.



L’Europa ci dice che la ripresa dell’Italia parte dal Sud.

È l’auspicio dell'UE che, non a caso, ha assegnato le risorse del Recovery in base ai record negativi che molte regioni del Sud esprimono per occupazione, sviluppo, sanità, digitalizzazione, politiche ambientali e diritti di cittadinanza. L’Unione ci dice che per la nostra ripresa economica risulta decisivo ripianare quei profondi divari tra Nord e Sud che, ancora oggi, impediscono uno sviluppo armonico e unitario del Paese. L’Italia crescerà davvero solo se crescerà il Sud, ne sono convinta. Del resto, i porti sul Mediterraneo, gli snodi ferroviari, le grandi infrastrutture servono l’intero Paese e l’intero continente. Con un Sud punto di riferimento produttivo per il Nord e per l’area europea, avremo un’occasione unica per stimolare l’occupazione, ridurre secolari divari territoriali e ancorarci più saldamente all’Europa.

Il Next Generation Eu genera aspettative di riscatto del Mezzogiorno…

Ci offre l’opportunità di ripensare il modello di sviluppo e di orientare gli investimenti verso l’economia del futuro, non solo e non più una programmazione volta a colmare i ritardi del passato. Puntando su infrastrutture digitali e di trasporto, su trasparenza ed efficienza delle amministrazioni pubbliche, su piani industriali che anticipino l’evoluzione sociale ed economica dei prossimi anni, su innovazione e transizione verde, l’Italia può avere una nuova centralità. Può diventare il Paese costruttore di un’Europa che dialoga con il Mediterraneo.



Il Mezzogiorno e l’Italia sono pronti per questo ruolo?

Per un progetto così ambizioso servono le giuste competenze. Investire in istruzione e in competenze, ecco cosa serve per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. L'UE ha acceso un riflettore sulla debolezza del nostro sistema di istruzione e formazione e sulla scarsità della domanda di competenze elevate e ha rilevato un quadro di estrema fragilità. Infatti, riconduce a questa persistente lacuna il freno alla nostra crescita. Migliorare la qualità del sistema di istruzione e formazione è una sfida importante che va colta senza indugi. Diversamente, rimarremo sempre ai margini di quell’Europa che oggi da noi si aspetta ben altro ruolo: un’Italia forte a un’unica velocità, punto di congiunzione per il dialogo con i Paesi del Mediterraneo.

Oggi è così importante sviluppare un dialogo con i Paesi del Mediterraneo?

L’Africa è il continente del futuro, ha un grande potenziale in termini di risorse umane e di crescita economica e possiede grande attrattiva per gli investimenti. L’Europa, di fatto, è da sempre legata all’Africa. Oggi, però, la sua azione è chiamata a evolversi in Politica europea di vicinato. Questo significa una nuova centralità per il Mediterraneo e per il Sud, significa realizzare un'area euromediterranea di pace, sviluppo e stabilità. Di questo progetto di sviluppo e di integrazione, già avviato con alcuni Paesi del continente africano, mi farò portavoce, anche attraverso l’intergruppo parlamentare amici del Marocco.