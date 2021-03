Franchising in Tv: l’affiliazione che buca il video

Il franchising sta salvando il commercio al dettaglio colpito dalla crisi, e dunque merita di essere raccontato bene, come Dio comanda: e questa è la sfida lanciata da Luigi Panzini (nella foto), imprenditore e produttore televisivo da sempre, e da sempre appassionato, positivissimo promoter di business, non solo per se stesso ma per i suoi clienti. Questa sfida si chiama “Franchising in Tv”, ed è un format lanciato da Panzini su emittenti televisive primarie e secondarie, con l’obiettivo di trasformare in un racconto avvincente la vita quotidiana - fatta di impegni e di intuizioni, di successi e di fatica - di tanti imprenditori del franchising. «È la prima e unica trasmissione televisiva (replicata su web e social) esclusivamente dedicata al franchising – sintetizza Panzini - con lo scopo dichiarato di fare informazione e cultura agli italiani su questa formula di business vincente. All’interno delle varie puntate televisive offriamo un’informazione preziosa e godibile con l’aiuto di professionisti ed esperti del settore, delle associazioni e federazioni di categoria, con testimonianze di franchisor e franchisee, e presentazioni delle più serie opportunità di affiliazione per autoimpiego e di business da presentare agli italiani di buona volontà».

Ma Franchising in Tv non nasce per caso: anzi, è il punto di arrivo (per ora: perché col vulcanico Panzini altri approdi ci saranno in futuro) di un lungo e coerente percorso di comunicazine d’impresa. «La produzione di format televisivi e video è il mio lavoro da sempre, certo – racconta Panzini - ma questa sfida a sostegno delle imprese italiane e oggi del franchising per me è come una missione – racconta Panzini - Dobbiamo e vogliamo fare tutti la nostra parte per la ripresa del Paese, giusto? E per farlo dobbiamo supportare le piccole e medie imprese, i produttori artigianali, gli artefici del vero made in Italy».

Convinto di questo, Panzini ha lanciato ormai da tempo una piattaforma multimediale, Eccellenze Italiane in Tv, che è la “madre” di Franchising in Tv e che appunto rende omaggio a questi imprenditori, combinando media innovativi e tradizionali, e-commerce, televisione, radio, social network, con due obiettivi principali: aumentare da subito il fatturato delle aziende e rafforzarne la visibilità. Sulla base di questo format – che va avanti e con risultati crescenti da tempo – l’idea, a suo modo rivoluzionaria, di focalizzarsi sul franchising, ed è nata “Franchising in Tv”. Idea semplice e forte, al punto da aver subito attratto il sostegno istituzionale più credibile del settore, con informazione, consulenza e consigli da parte dei vertici delle principali associazioni e federazioni di categoria, consapevoli di quanto sia fondamentale fare cultura sul franchising e certi che questa iniziativa mediatica servirà per fare conoscere sempre di più la formula commerciale del franchising in tutte le sue potenzialità». Con reali testimonianze di franchisor e franchisee oltre che presentare le più serie opportunità di affiliazione.

Insomma, Franchising in Tv è il primo programma Televisivo Web e Social esclusivamente dedicato a raccontare promuovere e divulgare il franchising, anello di congiunzione, dove franchisor e franchisee si incontrano, creando nuove occasioni professionali e d’investimento presentando le migliori opportunità di affiliazione con video dedicati e mirati. «Il genere del format ricalca quello del talk show – spiega il produttore – con una conduttrice che ospita e dialoga in studio con franchisor, franchisee e operatori. Attraverso le loro testimonianze, i loro racconti appassionati e la spiegazione delle loro strategie, i telespettatori possono scoprire o approfondire la natura, le dinamiche e le potenzialità di questo modello di business». Naturalmente sono fondamentali le immagini, e per questo la scelta del media video è essenziale. I franchisor possono esporre i propri brand, rafforzarne l’identità e sottolineare per altri futuri franchisee le opportunità di business del momento. Gli affiliati possono presentarsi, raccontare com’è stato loro possibile avviare e sviluppare la propria attività in modo vincente, dando una svolta professionale alla propria vita. E in definitiva attrarre clienti!

«Insomma – sintetizza Luigi Panzini – abbiamo realizzato un programma di servizio, utile e forse mi permetto di dire prezioso, perché coniuga informazione, consulenza e testimonianze. Franchising in Tv vuole essere un format unico nel suo genere, capace anche di diventare l’anello di congiunzione dove franchisor e franchisee si incontrano, creando nuove opportunità professionali e di business».

Ed è evidente quanto tutto questo sia fertile per l’economia del Paese. «Oggi il mercato del franchising in Italia conta oltre 900 aziende per quasi 52 mila negozi, con 200 mila occupati e 24,5 miliardi di fatturato – sottolinea l’imprenditore - certamente ridotto purtroppo dai mesi di lockdown ma in forte ripresa nelle riaperture, una base su cui il commercio al dettaglio potrà ripartire e diventare più forte di prima appena finalmente la situazione si normalizzerà»

Franchising in Tv in sintesi