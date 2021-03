Quella palla lanciata in tribuna dalla Guardasigilli Cartabia – rinviare la riforma della riforma della prescrizione all’indomani della riforma del processo civile – significa solo, chiaramente per gli occhi chi di vuol vedere, che nemmeno il governo Draghi metterà mano alla casta delle toghe, nemmeno l’oggetto più nuovo che la politica italiana ci abbia regalato negli ultimi trent’anni oserà disturbare i manovratori delle Procure e dei collegi.

E oggi, in Cassazione, si celebrerà l’esito di un altro caso giudiziario a dir poco dubbio dei tanti, tantissimi, che purtroppo raccontano quel misto di prepotenza ed impotenza che oggi affligge la magistratura e dunque l’Italia. Il giudizio di ultima istanza sulla condanna in primo grado a 12 anni per collusione con la mafia calabrese a fini di brogli elettorali dimezzata in Appello a carico di Ambrogio Crespi, un imputato che si è sempre proclamato innocente e che, dall’inizio di quell’inchiesta in qua, oltre ai 200 giorni di custodia cautelare si pè anche fatto un nome come regista antimafia.

Ironia della sorte.

In un libro che racconta questa sua vicenda di malagiustizia – “Il caso Crespi” - Marco Dal Freo raccoglie, accanto alla sua ricostruzione puntuale e asettica dei fatti e della loro inconsistenza, la chiosa autorevolissima di Alfonso Giordano, presidente onorario di Cassazione, prefattore del libro: “Poco convincenti appaiono certe credulità che hanno costituito i plinti dell’edificio usato per condannarlo in primo grado a dodici anni di reclusione, ridotti a sei in fase d’appello. In ogni caso dire che la motivazione dei due atti giudiziari non appare del tutto persuasiva non pare conclusione inadeguata nell’esame della fattispecie. E ciò speriamo sinceramente possa preludere a un successivo giudiziale pronunciamento che consenta di ottenere una chiara visione della realtà dei fatti”.

Come nel caso di tanti, troppi innocenti condannati senza colpe, anche per Ambrogio Crespi sono stati anni durissimi. Che dividono sempre la comunità che circonda un imputato. Conta sempre, e molto, la famiglia: che nel caso di Ambrogio è stata forte e compatta. Ma non sempre basta a garantire la “tenuta” di chi è esposto ad una simile pressione.

La sintesi di Del Freo sull’anomalia del caso Crespi è efficace, per chi abbia esperienza d errori giudiziari imperniati su teoremi: quando parla del rapporto tra la ‘ndrangheta e l’incredibile imputato, annota: “Che cosa manca in questo mondo? Ambrogio Crespi. Se leggete d’un fiato le 338 pagine della sentenza d’appello, Ambrogio Crespi è sì e no un rumore di fondo, incapace di giungere a livello di un sia pur lieve acufene. Ne parlano talvolta, i protagonisti, ma nel racconto non riesce mai ad avere uno spessore, una storia vera. Improvvisamente Ambrogio in questo mondo oscuro appare (…) ma mai si manifesta in azioni e opere. Anche quanto a parole è piuttosto parco, visto che nella motivazione di primo grado lo si sente solo in tre telefonate, la più importante delle quale è quella in cui nega a Gugliotta il suo aiuto in favore di una candidata alle elezioni del maggio 2011. Per il resto Ambrogio è una sorta di leggenda, la fonte cui accedere per essere inondati di voti alla modica somma di 50 euro l’uno. A me, che amo John Milius, a sentire Costantino che parla di Gugliotta che parla di Crespi vien da pensare a Conan che parla del dio Crom: “Io prego a Crom, ma lui non mi ascolta”.