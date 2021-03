Le ricorrenze servono, ma sono una lama a doppio taglio. Servono a ricordare, ma fungono anche da alibi.

Nossignore. Prima che il femminismo delle pari opportunità, un movimento corale e dal basso che tanto ha fatto e tanto ha ancora da fare, venga sommerso dal politicamente corretto, ricordiamoci – oggi, 9 marzo - che c’è poco da celebrare e molto da concretizzare.

Alle anime belle che si affannano a parole, proponiamo di varare subito una legge vera per il congedo parentale, che annulli o per lo meno riduca il gap professionale che ogni donna deve sfidare quando decide di fare un figlio, prenotandosi così un periodo di lontananza forzata dal lavoro che agli uomini non tocca. E di cui solitamente si giovano. Fare figli non è, ai fini sociali, prerogativa femminile più che maschile, è un valore per la collettività e non dev’essere un costo asimmetrico: i padri che riconoscono un figlio, dentro o fuori dal matrimonio, vengano per legge indotti ad assentarsi a loro volta almeno due mesi dal lavoro, se dipendente ed a prescindere da gradi e funzioni. Nessuno osa proporre una cosa ovvia come questa? E perché mai? Per non perdere i voti maschili?

E i tanti, comprese molte donne, che biasimano la legge sulle “quote rosa” perché, ohibò, è asimmetrica contro la meritocrazia, riflettano piuttosto su quant’è importante che le persone si abituino a considerare normale una presenza equilibrata di uomini e di donne nell’ovunque, non solo nei consigli d’amministrazione di una manciata di società o di enti.

In nome della proporzionale etnica da decenni ci sono regioni italiane nelle quali i posti riservati alle minoranze nei concorsi pubblici restano scoperti per mancato afflusso di candidati e vengono dunque provvisoriamente affidati a trasfertisti da altre regioni: eppure nessuno si sogna di cancellare quelle quote, per quanto – esse sì! – obsolete. Ebbene: le quote rosa vanno estese, non ridotte. Vanno inserite quote rosa nelle assunzioni pubbliche, incentivate fiscalmente le pari opportunità nel privato. Perché poche proposte, o almeno deboli, su queste possibili concrete battaglie politiche?

Le donne non sono meglio degli uomini, ci mancherebbe. Non ha senso sostituire un razzismo a un altro. Ma non sono nemmeno peggiori. Sono uguali, nelle potenzialità; e devono esserlo nelle opportunità. Nell’interesse di tutti. E' l'ora che l'umanità non sia più così folle com'è stata finora da privarsi del contributo creativo, intellettivo e decisionale di una metà di essa.

La giornata della donna dell’8 marzo viva in eterno, i fiorai devono pur campare. Ma dal 9 marzo, nessun dorma.

P.S.: i femminicidi risaltano nelle statistiche grazie alla tregua del fuoco che le mafie, più potenti che mai a dispetto della narrazione bipartisan che ne fa una politica vuotamente trionfalista, hanno imposto, facendo crollare il numero degli omicidi di malavita. Restano appunto quelli delle donne: omicidi che sono figli legittimi di uno Stato che non c’è, che non sa presidiare il territorio e non sa tutelare il sociale. Dietro ogni femminicidio c’è sempre – oltre al crimine odioso di un delinquente cui andrebbe imposta ogni aggravante - una storia di sciatteria, trascuratezza o disattrezzatura sociale. Quartieri interi ignorati da Comuni, Regioni, Aziende sanitarie. Una sterminata landa di Paese abbandonato a se stesso.

Anche per questi drammi ci vorrebbe un Recovery.