McDonald’s nella bufera in Usa per spionaggio sindacale

Una settimana fa, la rivista Vice ha pubblicato un reportage sull'unità segreta di intelligence di McDonald's che spierebbe gli attivisti sindacali e i lavoratori che vogliono essere pagati con un salario più vicino alle reali esigenze della vita: "Per anni, McDonald's ha internamente etichettato gli attivisti e i dipendenti che aderiscono alla campagna Fight for $15 (cioè 15 dollari di paga oraria minima) come una minaccia alla sicurezza e li ha spiati. McDonald's dice che questo servizio è progettato per identificare le proteste che 'potrebbero mettere a rischio la sicurezza del personale e dei clienti'".

Incluso nel toolkit dell'agente segreto del "team di analisti di intelligence negli uffici di Chicago e Londra" del gigante del fast-food c’è un software di raccolta dati che monitora i dipendenti e le loro reti attraverso i social media.

Sforzi simili da parte di Amazon per impedire ai propri dipendenti di sindacalizzarsi hanno incluso annunci di lavoro per analisti di intelligence per monitorare e riferire sulle "minacce di organizzazione del lavoro"; monitoraggio dei social media; strumenti interattivi di "mappatura del calore" per anticipare e prevenire scioperi o spinte sindacali; agenti di Pinkerton; e più recentemente, sforzi coordinati con i funzionari della contea per cambiare i semafori fuori dalla struttura di Amazon a Bessemer, Alabama per impedire agli organizzatori di parlare ai lavoratori durante i cambi di turno.

Sorvegliare gli organizzatori del lavoro in America non è una novità, ma lo è il ruolo sempre crescente della tecnologia in questa sorveglianza. Alcune di queste pratiche egregie sicuramente violano la legge federale sul lavoro, ma le passate amministrazioni non hanno condannato né le pratiche illegali né il sempre più ampio divario di ricchezza tra le megacorporazioni e i lavoratori sottopagati di cui hanno bisogno.

Domenica scorsa, il presidente Biden è andato controcorrente, parlando in un discorso video diretto ai "lavoratori dell'Alabama". È stata una delle più forti dichiarazioni pro-sindacati di qualsiasi presidente nella storia moderna degli Stati Uniti. "Dovreste ricordare che il National Labor Relations Act non dice solo che i sindacati possono esistere, ma che dovremmo incoraggiare i sindacati", ha detto Biden. "Non ci dovrebbe essere nessuna intimidazione, nessuna coercizione, nessuna minaccia, nessuna propaganda antisindacale. Ogni lavoratore dovrebbe avere una scelta libera e giusta di unirsi a un sindacato. La legge garantisce questa scelta".

Biden sta camminando su una linea molto sottile. Sul lato progressista trasmette un forte sostegno per i sindacati e per un sostanziale aumento del salario minimo. Ma per mantenere calmi i suoi ricchi finanziatori aziendali, ha assicurato loro che sotto la sua presidenza "il tenore di vita di nessuno cambierà, niente cambierà fondamentalmente". Auguriamo al presidente buona fortuna per tutto questo.