Fda non riesce a bloccare i metalli pesanti nei cibi

Quasi un mese fa, è stato pubblicato un rapporto dalla sottocommissione di supervisione della Camera degli Stati Uniti che mostra che gli alimenti per bambini sono contaminati con livelli pericolosi di metalli pesanti tossici, mettendo in pericolo lo sviluppo neurologico dei bambini e la funzione cerebrale a lungo termine. "Anche bassi livelli di esposizione possono causare gravi e spesso irreversibili danni allo sviluppo del cervello", ha concluso il rapporto.

Gli investigatori hanno scoperto che sette marchi di alimenti per bambini --- Beech-Nut, Gerber, Earth's Best Organic, HappyBABY, Plum, Parents Choice e Sprouts Organic Foods --- hanno venduto prodotti che, come la maggior parte delle aziende 'test interni ha mostrato, conteneva arsenico inorganico, piombo e cadmio a livelli molto superiori a quello che gli esperti di salute considerano sicuro per i bambini.

La reazione è stata intensa. Genitori indignati hanno immediatamente preso a esclamare sui social media i produttori, e in pochi giorni sono state presentate azioni legali collettive a New York e nel New Jersey contro cinque imputati: Campbell Soup (proprietario di Plum Organics), Nurture Inc., Hain Celestial (produttore del marchio Earth's Best), Gerber e Beech-Nut.

Tuttavia, il problema è molto più diffuso, e il governo federale deve ancora fare qualcosa al riguardo. "Questo non è un problema di cibo per bambini. Questo è un problema alimentare", ha detto Tom Neltner, direttore della politica dei prodotti chimici presso l'Environmental Defense Fund, che ha fatto pressione per una maggiore regolamentazione dei metalli pesanti.

A seguito della crisi dell'acqua di Flint, l'Environmental Protection Agency (EPA) nel 2017 ha analizzato l'esposizione al piombo nel sangue nei bambini di età compresa tra 1 e 6 anni. Un grafico sepolto nel suo materiale supplementare ha mostrato che circa la metà dell'esposizione al piombo nel sangue per la maggior parte dei bambini tra 1 e 6 anni proviene dal cibo. I prossimi maggiori contributori erano il suolo e la polvere (compresa la vernice a base di piombo), l'aria e l'acqua. La scoperta dell'EPA --- che il cibo è una fonte sorprendentemente significativa di esposizione al piombo per i bambini piccoli --- ha spronato la Fda a lanciare silenziosamente un gruppo di lavoro che studia i metalli pesanti e altri contaminanti negli alimenti, nei cosmetici e negli integratori.

Il piombo è una neurotossina ben nota e studiata, ma anche arsenico, cadmio e mercurio si trovano abitualmente negli alimenti a bassi livelli. E siccome gli scienziati capiscono meglio i rischi per la salute derivanti dall'esposizione a lungo termine e a basso livello, e i laboratori migliorano nel rilevare i contaminanti a livelli molto bassi, si presta sempre più attenzione all'approvvigionamento alimentare. Così la questione è stata sul radar della FDA, ma anni dopo l'agenzia non ha ancora fissato gli standard per la maggior parte dei metalli pesanti negli alimenti per bambini.

Ciò significa che anche se alcuni produttori di alimenti per bambini sapevano che i loro ingredienti contenevano livelli elevati di metalli pesanti, quelle aziende non stavano effettivamente violando alcuna regola. Ora, con la nuova indignazione pubblica sul cibo per bambini, l'amministrazione Biden sta affrontando la pressione di agire, anche se non ha ancora nominato il commissario della Fda.