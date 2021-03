Buffett straguadagna e conferma il suo mito

Berkshire Hathaway ha presentato i suoi guadagni del quarto trimestre 2020 durante il fine settimana, e sembra che il conglomerato di investimenti di Warren Buffett sia sempre il migliore. Gli investitori prestano molta attenzione ad ogni mossa di Buffett, ed è facile capire perché: il portafoglio della sua società è aumentato in media del doppio del mercato azionario statunitense ogni anno negli ultimi 55 anni. E mentre Berkshire ha già rivelato come stava rimescolando il suo portafoglio il mese scorso, non ha rivelato il suo più grande investimento del 2020: la società ha riacquistato un record di 25 miliardi di dollari delle proprie azioni.

Comprando le proprie azioni, Berkshire ne ha ridotto il numero circolante e, a sua volta, ha dato ai suoi attuali azionisti una quota maggiore nel business. Questo effetto si moltiplica se le società in cui Berkshire sta investendo riacquistano le proprie azioni, ed è per questo che i suoi azionisti ora possiedono il 10% in più di Apple rispetto a quando Berkshire ha costruito la sua posizione nel 2018 - anche se da allora ha venduto parte di quella quota originale.

L'aggiornamento dei guadagni annuali di Berkshire è anche quando Buffett condivide la sua visione dei mercati finanziari in una lettera annuale agli azionisti, e ha colto l'occasione per mettere in guardia contro le obbligazioni. Ha fatto notare che il reddito - o rendimento - generato dai titoli di stato americani a 10 anni è sceso del 94% tra il settembre 1981 e la fine dell'anno scorso, il che rende molto probabile un suo aumento in futuro (non può esattamente scendere ancora molto, dopo tutto).