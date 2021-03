Quel marketing incisivo sotto i ferri del dentista

Se il tuo dentista è differente, e se ti sa proporre dei piani di terapia con lo stesso charme di LeonardoDi Caprio nell’ultima epica scena di The wolf of Wall Street, probabilmente dietro la sua strategia c’è Corrado Lagona, con una geniale invenzione che si chiama Markedonzia ed è il sistema che aiuta il dentista a formulare la sua idea differenziante e ad acquisire nuovi pazienti attraverso il marketing a risposta diretta.

Ma come si fa a introdurre il concetto di marketing, storicamente distante anni luce dal mondo degli odontoiatri in particolare e dei medici in generale, che adesso –in tempi di grande crisi- può rivelarsi la chiave di volta verso il successo? Studiando e apprendendo tecniche semplici e alla portata di tutti, ma per le quali occorre una guida e tutta una serie di strategie. Lagona, per l’appunto, ne offre di molteplici: «Ho lavorato per anni nel settore dentale hi-tech», spiega il fondatore di Markedonzia, «e quindi conoscevo molto bene il contesto nel quale andavo a operare. Mi sono dedicato poi ad approfondire le conoscenze sul marketing - ha anche scritto tre libri in quattro anni, ndr - e ho quindi avviato il lavoro di consulenza, legato soprattutto al posizionamento di marca, ma anche al mondo dei social media».

Correva l’anno 2018 e adesso, tre anni dopo, uno staff di dieci persone è sempre pronto a offrire agli studi dentistici clienti (che crescono esponenzialmente ogni mese) le consulenze sulle varie attività che uno studio deve portare avanti per riuscire non solo ad acquisire nuovi pazienti ad alto budget, ma anche a rendere più redditizi quelli che già sono fidelizzati.

Oltre all’attività di marketing Corrado Lagona organizza webinar e pubblica la rivista “dentista differente”

Lagona, infatti, durante gli anni di lavoro a contatto con gli studi odontoiatrici, si è accorto che non sempre i dentisti riescono a fare la proposta giusta al cliente giusto: «Premesso che il cliente-tipo di Markedonzia è uno studio di livello medio-alto, che esegue lavori di implantologia e ortodonzia che vanno dai 3.000 ai 30.000 euro»,, prosegue Lagona «mi accorgo spesso che anche davanti a pazienti che potrebbero spendere di più e ne avrebbero anche la necessità, il dentista non riesce a portare avanti preventivi di giusto importo. Un po’ per la scarsa vocazione commerciale di questi professionisti, un po’ per il timore di vedere il cliente abbandonarlo e rivolgersi alla concorrenza. Tramite la nostra consulenza, la nostra capacità di affiancarci ai dentisti sia nel posizionamento del brand sia nell’acquisizione di nuovi pazienti, sia nell’acquisizione di nuovi pazienti, i risultati di solito non tardano ad arrivare. A riprova di questo dato, nel 2020, abbiamo avuto l’86% di clienti soddisfatti che ci hanno rinnovato la fiducia. Un dato che ci rende particolarmente orgogliosi».

Grazie al passaparola, cresce anche Markedonzia, e non solo i pazienti dei dentisti: un buon 50% dei nuovi studi odontoiatrici che che approdano al cospetto di Lagona proviene dai dentisti stessi che si fanno portavoce delle nuove tecniche: «Anche perché i miei clienti», spiega Lagona, «sono spesso dentisti importanti, che fanno convegni in giro per il mondo, tengono lezioni, sono insomma influencer nel loro campo».

Il resto, lo fanno anche i canali social media, curati da Markedonzia con tecniche innovative e accattivanti: il riferimento iniziale a “The wolf of Wall Street” non era casuale, dato che è l’introduzione a uno dei video più cliccati sui canali del brand, con Di Caprio che “vende” un impianto dentale invece che una penna: «Ci piace essere originali, in tutte le attività di marketing. Con il mio staff pubblichiamo anche una rivista che si chiama “Dentista differente”, organizziamo webinar, video testimonianze di pazienti soddisfatti, molti dei quali hanno visto crescere il proprio fatturato fino al 180%».



www.markedonzia.com