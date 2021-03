BV Invest: 2011-2021, un decennale verso il futuro

BV INVEST è una società nata dallo spirito di iniziativa di uno dei più noti e stimati manager del real estate italiano e Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Bruno Vettore. La valorizzazione dei punti di forza e lo sviluppo delle potenzialità del cosiddetto “capitale umano” sono obiettivi cruciali per la società che si prefigge di innalzare al massimo delle proprie potenzialità i livelli qualitativi di una azienda. Attualmente BV INVEST, guidata da Bruno Vettore, affiancato da alcuni partner specialist, esercita in modo proficuo la propria attività prevalentemente nell’ambito della Consulenza strategica, della Formazione manageriale e del Coaching, in partnership con la piattaforma digitale AlleaRe.

Lettera aperta del presidente, Bruno Vettore

“Sono stati anni molto intensi, dalle difficoltà iniziali alle soddisfazioni arrivate con il lavoro, gli investimenti necessari e l’inesauribile passione che serve per affermare idee, progetti ed aziende. Dopo oltre trent’anni di esperienza operativa e manageriale ho voluto dare vita ad un’iniziativa imprenditoriale che mettesse a frutto le competenze, le conoscenze e le capacità acquisite in un lungo percorso di crescita e sviluppo. Sono grato alle aziende in cui mi sono formato, come uomo e professionista, ed agli imprenditori con i quali abbiamo lavorato fianco a fianco per molti anni, condividendo difficoltà e successi. Da tutti, o quasi, ho imparato qualcosa ed ho apprezzato molto i loro insegnamenti. Si tratta di un condensato di strategie, tecniche, comportamenti, valori etici ed elementi pratici che hanno determinato la creazione di un know how, unico ed originale. Gli inizi di BV INVEST sono stati caratterizzati dalla valutazione di operazioni di trading immobiliare, ma successivamente la società ha preso una propria precisa identità nell’ambito della consulenza strategica e nel campo della formazione commerciale e manageriale. Inoltre è diventata, nel tempo, un vero e proprio hub di relazioni commerciali ed un incubatore di idee innovative. Con le varie linee formative e con un approccio consulenziale all’insegna del pragmatismo e della concretezza, ha saputo affiancare migliaia di professionisti e decine di aziende in un percorso di formazione, pianificazione e sviluppo. Ora guardiamo al futuro con ottimismo ed il mio è un ottimismo razionale, che nasce dalla consapevolezza che le crisi, come quella conseguente alla terribile pandemia che ha colpito il mondo intero, sono sempre seguite da periodi di rinascimento, talvolta epocali. E tanto maggiore è l’incidenza della crisi, tanto più forte è la reazione della società e di ogni singolo individuo. Questo è quello che ci insegna la storia e questa è la strada che segnerà i prossimi anni. Tra i molti fattori emersi c’è anche la necessità di una nuova leadership, fondata sempre più sulla profonda conoscenza del mercato, dei suoi rapidi cambiamenti, sulla capacità di agire con empatia, flessibilità e visione strategica. Le crisi sono periodi di straordinaria evoluzione, dove aziende e persone sono chiamati a rinnovarsi, non solo sul piano della digitalizzazione ma soprattutto della mentalità e della sostenibilità di idee, progetti, stili di vita e modalità di lavoro. Ciò che non deve mai venire meno è la voglia di fare, di mettersi in discussione ed una grande fiducia verso il futuro Ringraziando la mia famiglia, che mi sostiene da sempre ed i miei collaboratori che mi affiancano, mi accingo ad affrontare il domani con passione e forte motivazione, elementi fondamentali di una filosofia costruita negli anni ed irrinunciabile compagna di vita.”