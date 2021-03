Real Estate, l’italian style sbarca in Romania

Creator, contenuti video, potenziamento dell’attrazione visiva: sono queste le linee guida dei nuovi modelli di vendita che puntano a creare un’esperienza mobile user friendly. Ne sa qualcosa imprenditore Giuseppe Rapisarda che, partito dall’organizzazione di grandi eventi, ha scelto di potenziare il suo progetto di business puntando sul marketing digitale legato all’Hospitality Industry e al settore immobiliare.

I nuovi progetti si chiamano “Wave (resident e apartament)”, “Santa Maria Bay” e “Rose del Lago”. Nel primo caso si parla di un’idea innovativa che darà vita, nella splendida baia di Capomulini ad Acireale (CT), ad un progetto che fonderà in un’unica grande iniziativa le comodità ed i servizi di un albergo e la vitalità e l’energia di un borgo giovane, moderno e dinamico. Il “Santa Maria Bay” e il “Rose del Lago” sono i due sogni che sono divenuti realtà. Ville di ispirazione mediterranea e un maxi edificio che ospita appartamenti, uffici e servizi a Costanza, in Romania.

Sul Mar Nero Giuseppe Rapisarda valorizza l’espressione del design italiano realizzato dal grande intuito del costruttore. Tutti i progetti sono pensati per coloro che vanno alla ricerca di uno stile di vita basato sulla qualità e sul benessere e per chi condivide la passione per una vista panoramica mozzafiato e per quell’architettura di stile capace di creare un’atmosfera calda e confortevole, legata alla terra e al mare. Con le 89 ville del Santa Maria Bay (disponibili da 350 e 450 mq) e gli appartamenti de Le Rose del Lago il design italiano sbarca in Romania. ll sogno, divenuto ormai realtà, è stato quello di voler realizzare non semplici immobili, ma due comunità orientate alla famiglia, della quale i residenti si sentano parte fin dal primo momento in cui vi metteranno piede.

I nuovi modelli di business puntano sul coinvolgimento diretto dei clienti con campagne digital e visite virtuali

Investire in Romania ha molti vantaggi. Primo tra tutti l’unicità e la bellezza della location. Costanza è la perla del Mar Nero e gli immobili sono tutti realizzati in pieno stile mediterraneo con grandi spazi comuni, grande luminosità e particolare attenzione per i dettagli. Le ville del Santa Maria Bay sono le uniche costruzioni sul mare. Una soluzione ideale per chi vuole avere tutti i servizi a portata di mano senza lo stress che caratterizza i centri urbani italiani. Parlando in termini di economia del mattone è uno dei migliori investimenti che in questo momento si possa fare. La Romania è caratterizzata da un’economia in piena crescita. Per chi acquista e per chi fa impresa in Romania sono previste agevolazioni economiche e tassazioni molto basse. Da non sottovalutare la possibilità di adottare politiche di affitto degli immobili. La bellezza del luogo e l’esclusività dei progetti non faranno che aumentare la richiesta che porterà, negli anni, ottimi ricavi legati al mercato delle locazioni.

I nuovi modelli di business puntano sul coinvolgimento diretto dei clienti: comprendere il pubblico, creare campagne per i dispositivi mobile, ottimizzare la ricerca vocale, ascoltare i consumatori. Il video è il contenuto ideale per rendere il venditore più empatico, aumentandone la fiducia. Le strutture potranno essere visitate virtualmente grazie ai creator che documenteranno ogni dettaglio, inizieranno una conversazione direttamente con i clienti, aggiungeranno quel tocco umano che una foto, una planimetria o un rendering 3D non potranno mai dare. In questo modo si creerà una esperienza mobile user friendly e ci saranno risultati misurabili, la possibilità di creare e mostrare offerte mirate, fatte ad hoc per ogni cliente, creare tour personalizzati, coinvolgere i potenziali clienti con uno storytelling emotivo.



Contatti:

Giuseppe Rapisarda

grapisarda@instaguest.com

Per Info +39095877511