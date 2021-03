La videochiamata: una nuova opportunità per l’e-commerce

Se in questo momento storico le aziende sono sempre più indirizzate alla vendita tramite e-commerce, vista la difficoltà per i clienti di uscire per fare shopping nei negozi, è soprattutto il settore della gioielleria che si trova a dover affrontare seri problemi nel gestire questo tipo di vendita, poiché il cliente, data la preziosità del prodotto, ha necessità di visionarlo direttamente e valutarlo di persona. Gli scatti fotografici online forniscono informazioni percettive insufficienti a supportare la decisione d’acquisto. Per riuscire a superare queste difficoltà e ottenere concretamente vendite online, Diamitaly, un’azienda milanese specializzata in anelli solitari con diamante, adotta una soluzione efficace, garantendo la trasparenza in tutti i passaggi dell’acquisto. Grazie ad un avanzato sistema di videocamere, le immagini video trasmesse in diretta risultano chiare e nitide e riescono a dare una fedele percezione del gioiello, anche con le app più comuni come ad esempio Whatsapp. La videochiamata viene condotta da un gemmologo professionista, che, dopo aver stabilito quali sono le esigenze, aiuterà il cliente a scegliere autonomamente prima la pietra e successivamente l’anello finito.

Per fare questo l’esperto inizialmente illustrerà quali sono le caratteristiche principali del diamante e il significato delle diciture riportate nel certificato che accompagna la pietra, rilasciato da uno dei tre maggiori istituti gemmologici internazionali. Successivamente il gemmologo mostrerà diversi diamanti, adatti alle intenzioni di spesa, anche con l’uso del microscopio, evidenziandone le differenze, in un percorso interattivo in cui il cliente è sempre protagonista, scegliendo quali gemme valutare e richiedendo tutti i chiarimenti necessari su assortimento, caratteristiche, e prezzi. Il diamante selezionato verrà collocato sulla montatura scelta dal cliente che potrà così vedere come sarà l’anello una volta finito. Dopo pochi giorni l’anello pronto potrà essere spedito, oppure ritirato direttamente in sede. Questo tipo di vendita sta ottenendo molto consenso da parte del pubblico. A testimoniarlo le numerose recensioni, tutte a cinque stelle, postate dai clienti su Google e Facebook.



