Branding sostenibile di nome e di fatto

È la parola del momento. Non c’è mission aziendale o comunicato stampa in cui non appaia il termine “sostenibilità”.

Per fortuna, ci sarebbe da aggiungere: dopo decenni di ricerca del profitto a ogni costo, finalmente anche il mondo imprenditoriale si è reso conto di avere precise responsabilità nei confronti del Pianeta e di chi lo abita.

Spesso impropriamente confuso con la salvaguardia dell’ambiente (che ne è una dimensione, ma insieme ad altre), quello di sostenibilità è un concetto vasto. A me piace considerarlo anche come una proficua chiave di lettura per il ruolo professionale di ciascuno di noi. Compreso il mio, cioè trasformare professionisti o imprenditori in micro-celebrità del loro settore. A quali condizioni la costruzione di un brand personale può dirsi sostenibile? Innanzitutto quando va a scovare un reale bisogno di un segmento di pubblico e gli dà una risposta. Insomma, quando crea davvero valore per gli altri. Dopodiché è sostenibile quando tale promessa al mercato viene rispettata fino in fondo. Per garantire questa coerenza, tutto deve partire da una solida base di competenze e serietà. Tra le persone che ho conosciuto in questi anni c’è Francesca Rulli, fondatrice e Ceo della società di consulenza Process Factory, che risponde a pieno titolo a questi requisiti. E proprio sulla sostenibilità ha improntato 4sustainability, marchio di garanzia rivolto alle aziende fashion & luxury.



Come nascono le tue competenze sulla sostenibilità nella moda?

Sono abituata da sempre a ragionare per indicatori di performance e misurazioni, un’attitudine che il percorso di laurea in Economia ha contribuito ad affinare. La specializzazione in analisi dei processi organizzativi e industriali ha fatto il resto perché sono questi, di fatto, i presupposti della sostenibilità praticata: un mix fra approccio al prodotto e approccio al processo. L’interesse per la moda sostenibile nasce da un incontro fortunato, un appuntamento con un noto brand italiano a cui ho preso parte come Responsabile Qualità di un Laboratorio di Analisi Tessili: era il primo lavoro dopo la laurea, tutto è iniziato da lì.

Cosa significa aderire alla roadmap 4sustainability?

Significa impegnarsi a trasformare il proprio modello di business realizzando una serie di iniziative concrete attraverso un protocollo strutturato, IT tool e linee guida dedicate. Si tratta di progetti di conversione all’uso di materiali a minore impatto (Materials), eliminazione delle sostanze chimiche tossiche e nocive dai cicli produttivi (Chem), tracciabilità dei processi e monitoraggio della filiera (Trace), crescita del benessere organizzativo (People), uso consapevole delle risorse per ridurre l’impatto ambientale (Planet) e sviluppo di pratiche di riuso, riciclo e design sostenibile (Recycle). In senso più alto, le aziende si impegnano a fare propri i valori di etica, legalità, trasparenza, anticorruzione, rispetto dell’ambiente, delle persone e dei diritti umani che sono impliciti nel marchio, coinvolgendo in questo percorso la loro filiera, comunicando e rendicontando le performance e promuovendo la formazione e la cultura della sostenibilità.

I clienti di 4sustainability sono grandi brand, piccole imprese della filiera o entrambi?

Entrambi. Il modello di business che proponiamo stabilisce un nesso fra aziende della filiera e brand: le prime implementano le iniziative di sostenibilità misurando nel tempo le performance raggiunte e i brand, attraverso lo stesso protocollo di riferimento, le valutano, riconoscendo l’impegno e scegliendo di lavorare con le realtà più virtuose.

In che modo il marchio 4sustainabilitygarantisce che le dichiarazioni dei brand siano supportate dai fatti?

Attraverso un meccanismo di verifica e rendicontazione basato su dati che vengono raccolti, misurati e monitorati a ciclo continuo a cui è possibile accedere da una piattaforma informatica che garantisce la massima trasparenza e attendibilità.

*L’autore, Gianluca Lo Stimolo, è Business Celebrity Builder Founder & CEO Stand Out