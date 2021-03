E ora la crisi mette il dito nella piaga dei vizi di stato

Circa 25 miliardi di euro all’anno del gettito fiscale italiano derivano dai prelievi sui cosiddetti “vizi di Stato”: tabacco, gioco d’azzardo legale, accise sugli alcolici. Ci siamo accorti della rilevanza economica di questo settore quando i dipendenti delle aziende del gioco, il 18 febbraio, sono scesi in piazza per protestare contro la crisi acuta che li ha travolti: 150 mila addetti a rischio disoccupazione e sono solo una piccola parte degli italiani che vivono sui “vizi di Stato”. Ma perché occuparsi proprio di questa crisi e di questo comparto, tra i tanti che la pandemia ha messo alle corde? Perché il premier Draghi ha parlato di riforma fiscale. Quale occasione migliore per riscrivere finalmente in modo sensato le regole sul prelievo tributario su fumo, gioco e alcol? Chiara la finalità: non potendo estirpare i vizi (solo i proibizionisti lo sperano, e sono degli illusi pericolosi) usare la leva del fisco per scoraggiare i comportamenti più nocivi e incentivare quelli meno. Tradotto: nel mondo del tabacco, largo all’uso dei prodotti a rischio ridotto, lotta alle sigarette classiche; nel mondo del gioco comprensione per tutto tranne stretta sulle videolottery e i siti web illegali; nel mondo degli alcolici, indulgenza col vino, severità contro i superalcolici e forse qualche restrizione sulla pubblicità qui si che servirebbe. Non ci vuole tanto. Eppure, finora, niente del genere s’è mai ottenuto. Giochi sporchi di lobbies, inconsistenza progettuale del legislatore, mille concause. Perché la tassazione sul gioco d’azzardo viene interamente incassata da Roma senza rimanere sui comuni per risolvere e mitigare i problemi della comunità? Perché non sedersi con le aziende del tabacco e pianificare la lotta al fumo e agevolarne le alternative? Perché non pensare a misure di contenimento dell’alcool sui giovani magari tracciando i consumi individuali? Ne cominciamo a parlare diffusamente su questo numero di Economy nella sezione Approfondimenti. Proseguiremo. (s.l.)