Interflora.it: la semplicità di regalare emozioni in maniera veloce e digitale

L'atto di donare fiori viene universalmente considerato un vero e proprio rimedio per cattivo umore, tristezza ed ansia. Oggi – confermano da Interflora.it - è diventato ancora più semplice, grazie al potenziamento del digitale che consente uno sguardo panoramico più ampio e rapido sulla piattaforma del Gruppo, nonché una maggiore facilità di acquisto.

Numerosi sono gli studi sugli effetti della gratitudine, sentimento spesso dimenticato e sottovalutato. Un modo per manifestarla e riceverne il tocco benefico è, senza dubbio, donare un fiore. L’antico motto “ditelo con i fiori” – nella sua immortale semplicità – è sempre un ottimo comportamento terapeutico sia per chi dona, che per chi riceve l’omaggio floreale. E oggi e più semplice, grazie al sito di Interflora.it.

Ai ritmi frenetici di oggi donare un bouquet di fiori colorati, una composizione di profumate rose rosse, una pianta orchidea con foglie verdi o gemme, è un comportamento sano che rientra in quei semplici gesti densi di significato e portatori di benessere.

I benefici del dono floreale

è risaputo che le proprietà dei fiori abbiano un’azione positiva sugli stati emozionali negativi, influenzando in maniera naturale, l’equilibrio e l’armonia. Il beneficiario del dono fiorito non può che ricevere il sottile effetto sullo stato mentale, che, indirettamente, finisce per propagarsi sul corpo. Secondo la psicoanalisi, i fiori riescono ad agire sulla psiche umana, poiché rappresentano la vita che cresce e si rinnova. In questo variegato giardino benefico i fiori sono innumerevoli per dimensione, colore, stagionalità, profumo. Il messaggio che si vuole far arrivare muta anche a seconda delle tinte dei fiori scelti: i colori dei fiori, infatti, sono assai indicativi per individuare il sentimento di chi li invia: il rosso si associa all’amore e alla passione, il bianco all’innocenza, il giallo alla gelosia e tutte le gamme del rosa alla delicatezza e alla tenerezza

Comunicare con i fiori è per tutti?

Sembra che non vi siano contro indicazioni e regole– confermano da Interflora.it – Donare fiori non è un gesto a senso unico. Anche a Lui si possono mandare dei messaggi benefici ed emozionali: una pianta aromatica, ad esempio, può rivelarsi un’idea diversa per quegli uomini che amano la cucina; una pianta da frutto, o una grassa, possono essere un dono perfetto per coloro che vantano il loro il pollice verde.

Potenziamento del servizio online in tempi di pandemia

Coraggio. Abbi fiducia. Mai come adesso Ti sono accanto. Centinaia i messaggi di incoraggiamento affidati ai fiori che ogni giorno continuano ad attraversare le strade del nostro Paese, da Nord a Sud. Soprattutto in tempi di pandemia, i click sul sito Interflora.it non si sono mai arrestati, né i contatti diretti al Customer Care. C’è il giovane studente fuori sede rimasto bloccato lontano da casa che manda alla mamma una pianta di orchidea per il compleanno. La figlia che invia al padre, il 19 marzo per la festa di San Giuseppe, una rosa stabilizzata custodita in una scatola in plexiglass trasparente con il messaggio: “Ti voglio bene, caro babbo. Cerca di uscire il meno possibile da casa”. L’ufficiale sulla nave attraccata al porto che invia fiori e un profumo alla moglie per l’anniversario di nozze. C’è chi, infine, chiede di inviare fiori alla vicina caserma o struttura ospedaliera con messaggi colmi di gratitudine e solidarietà. Tanti di quei doni florali si ritrovano ogni giorno negli scatti pubblicati sui social network da parte di coloro che li ha ricevuti accompagnati da messaggi di commossa gratitudine e hashtag di incoraggiamento.

La Rete di Interflora in un click

Gli esercizi dei fioristi affiliati al circuito Interflora - circa 1500 sul territorio nazionale e 58.000 in tutto il mondo – non si sono mai fermati. Ci si può affidare al servizio online che permette la consegna grazie corrieri autorizzati, muniti di mascherina e guanti e con il mantenimento rigoroso della distanza di sicurezza.

8 Marzo - Festa della Donna 2021 La Mimosa, simbolo di resilienza femminile

Simbolo di resilienza dedicata al mondo delle donne, la Mimosa - pianta antichissima ed inconfondibile per i morbidi micro-pompon giallo oro riuniti in lunghi e soffici grappoli dal profumo dolce e delicato - è tra le prime piante con fiori a sbocciare a fine Inverno. La Mimosa è annoverata tra le piante più forti e caparbie poiché è in grado di rinascere anche dopo gravi catastrofi create dall’uomo, come incedi e disboscamenti. Associata alla donna in occasione della festa dell’8 marzo, la Mimosa è il fiore della lotta per i diritti delle donne e l’affermazione della parità di genere.