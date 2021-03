Philips IIG: «Con più digitale avremmo retto meglio al virus»

Sono anni che tentiamo di dialogare con gli interlocutori pubblici per fare in modo che il partenariato abbia un’accelerazione. La verità è che quando si è provato a realizzare questa collaborazione in ambito sanitario ci sono state interrogazioni parlamentari. È chiaro che l’Italia è a forte rischio corruzione, ma la paura del reato non può fermare l’adozione di uno strumento fondamentale». Andrea Celli, amministratore delegato Health Systems di Philips IIG, racconta in esclusiva ad Economy quali siano le nuove sfide che stanno coinvolgendo l’industria medicale, in un momento storico che non ha precedenti e in cui il mondo healthcare è tornato prepotentemente alla ribalta. Un comparto in cui l’Italia è un’eccellenza a livello mondiale, soprattutto per quanto concerne la parte di produzione farmaceutica.

Eppure, troppe difficoltà e troppe complicazioni a partire dalla politica, che non ha ancora deciso in che modo impiegare i fondi del Next Generation Ue da destinare alla sanità. «Quando si è detto che erano “solo” 9 miliardi i fondi destinati alla salute con il Recovery Fund – chiosa Celli – si è detta una mezza verità. Perché è vero che formalmente la cifra stanziata era quella, ma lo è altrettanto che tutta la parte di digitalizzazione e di ammodernamento della pubblica amministrazione (e quindi anche della sanità) è contenuta in altre voci. Il complessivo è quindi di 44 miliardi». Mentre scriviamo questo articolo, il tema del Mes rimane ancora difficile da decrittare: da una parte rimane la fiera opposizione da parte di alcune aree dell’esecutivo, dall’altra la possibilità di ottenere 36 miliardi aggiuntivi da destinare al potenziamento delle strutture sanitarie e dei reparti di terapia intensiva – oltretutto con tassi d’interesse molto bassi – fa gola a molti all’interno del governo.

La digitalizzazione dell’intero sistema sanitario ne aumenterebbe l’efficienza e consentirebbe una migliore gestione delle emergenze

Il costo annuo della sanità in Italia è di circa 120 miliardi, chiaro che aggiungerne nove in cinque anni sarebbe come lanciare granelli di sabbia in spiaggia. Ma se si considera che anche la parte relativa all’economia circolare e al green new deal potrebbe tranquillamente essere fatto rientrare tra le spese destinate alla sanità, allora lo scenario cambia radicalmente. «I medical device – aggiunge Celli – devono essere sempre più sostenibili, in modo da consumare meno risorse, alcune delle quali molto pregiate come l’elio. Questo gas è alla base delle risonanze magnetiche, ma ci sono già degli strumenti in grado di ridurne significativamente l’impiego. Quindi, io non intendo i soldi esclusivamente come voci dirette per l’ampliamento dei reparti e l’assunzione di personale: il complessivo da destinare al mondo health rappresenta la possibilità di avere a disposizione tecnologia migliore e più efficiente. È il primo passo verso la sanità del futuro».

Il primo punto da cui partire per immaginare il nuovo mondo della medicina è proprio l’idea fondativa di “nuovo”: non bisogna manutenere l’attuale sistema, ma ripensarlo dalle fondamenta. Va dunque rinnovata la tecnologia e incrementata la digitalizzazione. Nel settore pubblico, infatti, il parco macchine è ancora piuttosto obsoleto, nonostante un lavoro costante e funzionale della Consip. «La differenza tra Italia e Germania in termini di mortalità – aggiunge Celli – riguarda proprio il fatto che abbiamo un basso numero di terapie intensive e uno scarso ammodernamento delle strutture. Non solo: la digitalizzazione dell’intero sistema, che va dai medici di base alla medicina territoriale e ai singoli ospedali, permette una migliore efficienza e una ottimale gestione delle emergenze. Se durante questa pandemia avessimo avuto un sistema di telemedicina, che consentisse anche di tracciare lo stato di salute dei cittadini a casa, senza particolari strumentazioni, avremmo avuto meno focolai e un tracciamento più puntuale dell’evolversi dell’epidemia. Avremmo saputo quando era il caso di ricoverare il cittadino e quando invece era opportuno lasciarlo a casa. E questo si può fare banalmente tramite WhatsApp, non servono chissà quali criteri».

In germania è il singolo ospedale che bandisce la gara per l’acquisto dei macchinari. in italia invece l’acquisto è centralizzato

Questi accorgimenti, validissimi durante una pandemia, sarebbero preziosi anche in “tempo di pace”. Con una popolazione che ha un’età media così elevata, infatti, con parecchie malattie croniche, un efficace sistema di monitoraggio sarebbe salvifico. Ad esempio, perché molti protocolli farmacologici non vengono seguiti una volta che il paziente è a casa, con un costo indiretto estremamente elevato per la collettività. Per questo, quando si parla di Recovery Fund e delle cifre messe a disposizione, c’è da tenere in considerazione che tecnologie come il 5G hanno una ricaduta importante anche in comparti come quello medicale. E che dire dello Spid, che permette di avere accesso alla cartella sanitaria del paziente senza doversi muovere di casa? Un modo per decongestionare gli ambulatori, per rispettare eventuali lockdown e per avere un sistema certo di tracciamento dei valori e delle eventuali patologie.

Per creare un circolo virtuoso in cui i cittadini vengono incentivati ad adottare nuove tecnologie e in cui le istituzioni riescono a fornire in modo dematerializzato molta parte dei servizi è necessario ricorrere ai privati. Solo che la sanità è uno dei comparti più delicati nel nostro Paese e, per fare in modo che non vi siano irregolarità di sorta, i processi per la creazione dei partenariati pubblico-privato è spesso ingessato da procedure lunghe e complesse. «Il Codice Appalti del 2016 – ci racconta Celli – riconosceva la capacità per il privato di investire e di vedere riconosciuto negli anni quanto aveva spesso. Solo che questo sistema è stato bloccato sul nascere da un gap culturale che abbiamo in Italia per cui il partenariato viene visto come una scorciatoia all’appalto pubblico classico. Il quale, a sua volta, dà vita a contenziosi legali lunghissimi che frenano l’intero sistema. Nel 2017 ci sono stati due o tre tentativi di collaborazioni con delle amministrazioni locali che si sono lanciate, ma si sono create situazioni spiacevoli: interrogazioni parlamentari e la necessità di “giustificarsi” di fronte all’opinione pubblica. Questo sistema così rallentato è un peccato: è chiaro che l’Italia è a forte rischio corruzione e quindi la necessità di controllare e monitorare è più alta che altrove. Ma la paura del reato non può fermare l’adozione di uno strumento fondamentale».

Procedure così farraginose sono ovviamente un pessimo spot all’estero, dove si guarda con un pizzico di perplessità a questo modus operandi. L’Italia è un Paese troppo grande e troppo significativo per poter essere “evitato” dai grandi gruppi multinazionali. Che però non mettono sul piatto quelle cifre che potrebbero stanziare se le procedure fossero più snelle. «All’estero – conclude Celli – ci vedono più complessi che corrotti. Il nostro sistema sanitario è fondamentalmente pubblico: su 145 miliardi complessivi di spesa, solo 25 sono riconducibili al privato. Quello che diventa difficile da raccontare è anche la dimensione delle gare pubbliche. In Germania, per esempio, il singolo ospedale bandisce per l’acquisto di un macchinario per fare la risonanza profilato sulle esigenze specifiche della struttura. In Italia invece acquistiamo 130 dispositivi tutti uguali che poi distribuiamo sul territorio nazionale. Poi certo molto è cambiato. Oggi Consip non si basa più sul prezzo: il 70% della valutazione viene data sulla qualità e solo il 30% sul costo. Secondo me però si può fare ancora meglio, inserendo nuovi parametri di valutazione che tengano in considerazione ad esempio la circular economy o l’indice di legalità. Il problema è che oltre a Consip ci sono altri enti, visto che da noi la sanità è regionalizzata. E le modalità di lavoro del Piemonte è completamente diverso dall’Umbria o dalla Campania».

Philips, comunque, procede nella sua opera sul territorio italiano. Uno dei progetti più interessanti è quello della digitalizzazione del “vetrino” da laboratorio, che ne consente la consultazione in qualsiasi parte del mondo. Inoltre, su di esso si possono applicare moduli di intelligenza artificiale che consentono una “scrematura” tra quelli fisiologici e quelli che necessitano di un supplemento di analisi. Altro strumento messo a punto dalla multinazionale olandese: la terapia intensiva elettronica, che consente di monitorare i moltissimi parametri generati dai pazienti. Digitalizzandone l’analisi si può ridurre la necessità di personale presente nei reparti, facendo scattare allarmi “selettivi” solo nei momenti di urgenza, quando ad esempio l’ossigenazione scende sotto determinati livelli. Questo consente anche una centralizzazione delle terapie intensive in un’unica struttura ospedaliera, che funge da hub, in cui si raccolgono e si processano le informazioni provenienti dalle strutture periferiche che magari hanno minori competenze. Un “travaso” di competenze che migliora le perfomance e ottimizza i processi. E di questi tempi è una gran bella notizia.