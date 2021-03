La motor valley ti guida al master

Da quest’anno, la prima laurea italiana in ingegneria dei veicoli elettrici. Dall’anno prossimo, quella in compomotive, al cui interno ce ne sarà anche una in veicoli autonomi. La Muner, Motorvehicle university of Emilia-Romagna, continua a innovare i suoi corsi di laurea magistrale che formano gli ingegneri della motor valley. E dimostra che la sinergia tra aziende è sempre preziosa, tanto più nel mezzo di una crisi pandemica. Muner infatti è riuscita a far collaborare a uno stesso progetto Ferrari, Lamborghini e Maserati: un po’ come fare una squadra mista tra Juventus, Inter e Milan. Fanno parte della compagnia anche Ducati, Dallara, HaasF1Team, scuderia AlphaTauri, Marelli, Hpe Coxa, Pagani, oltre alle principali università della regione: Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara e Parma. «Sono andato a parlarci uno a uno, e li ho convinti che si può competere sul mercato e cooperare nella costruzione delle competenze» racconta Andrea Pontremoli, ad di Dallara e presidente di Muner, nonché ex Ceo di Ibm dove ha lavorato per 27 anni, «dicendo semplicemente questo: è molto meglio che assumi un ingegnere appena laureato molto bravo a 25mila euro invece di uno che hai scoperto che è bravo perché lavora da me a 100mila euro».

L’idea di Muner è nata una decina d’anni fa su impulso dell’amministratore delegato di Dallara, Andrea Pontremoli

Quella che ha portato alla nascita di Muner è una vicenda che racconta dei frutti che si possono ottenere con la collaborazione tra imprese, tra istituzioni, e tra imprese e istituzioni. Tutto inizia una decina di anni fa quando Pontremoli, rientrato nella natia Bardi nel parmense dopo la lunga esperienza all’Ibm e divenuto ad della non distante Dallara, si pone il problema di come dare una mano a combattere la dilagante disoccupazione nella Val Ceno. «La Dallara è un gioiellino di competenze ingegneristiche conosciuto in tutto il mondo» dice Pontremoli, «così siamo partiti dalla formazione: abbiamo preso 20 disoccupati della valle con un diploma qualsiasi e gli abbiamo fatto seguire un corso sul Cad, fornendo software e ingegneri - docenti: a fine corso tutti e 20 lavoravano in valle. Ci siamo detti: le persone e il territorio sono gli stessi, l’unica cosa che è cambiata è la formazione, che sia la chiave? E abbiamo organizzato una valanga di altri corsi». Il passo successivo arriva nel 2011, quando da Pontremoli si presenta la preside dell’Istituto tecnico di Fornovo, a pochi km dalla sede di Dallara a Varano Melegari. «Mi ha detto: vedendo le statistiche, probabilmente fra 2-3 anni dovremo chiudere l’istituto» racconta il presidente di Muner, «perché le iscrizioni stanno diminuendo del 30% anno su anno. Avevano due prime da 42 alunni, presto sarebbero andati sotto i 28, il minimo previsto dal ministero per tenere la scuola aperta». Pontremoli propone di darsi l’obiettivo di incuriosire e attrarre i ragazzi. «Abbiamo cercato il modo di superare uno stereotipo che si sta purtroppo affermando molto in Italia» spiega il presidente di Muner, «le scuole tecniche sono frequentate dai ragazzi figli di immigrati, i licei da quelli italiani. Allora abbiamo fatto una bellissima operazione: abbiamo travestito l’istituto tecnico da liceo, e l’abbiamo chiamato Liceo delle scienze applicate. Una volta tanto la riforma del Miur ha aiutato in questo senso». Il presidente di Muner si spende personalmente con 16 sindaci dei comuni limitrofi per convocare i ragazzi delle seconde e delle terze medie, cercando di convincerli a scegliere la scuola di Fornovo. Per far questo apre le porte di Dallara e di altre aziende. «Genitori e ragazzi hanno scoperto un mondo» spiega Pontremoli, «li abbiamo portati a vedere le gallerie del vento, le autoclavi dove facciamo la fibra di carbonio, il simulatore di guida, le clean room con i tecnici vestiti come chirurghi… Anche i professori delle scuole medie hanno capito cosa fa un’azienda, erano rimasti a Charlie Chaplin che avvita bulloni... Così siamo riusciti a partire con la prima classe del liceo di scienze applicate. Dopo 8 anni, il meno 30% delle iscrizioni è diventato più 300%». Non pago, Pontremoli ha notato che i laboratori degli istituti avevano attrezzature obsolete, e ha fondato Innovation farm, una non profit che costruisce laboratori all’avanguardia utilizzati dalle scuole, dai corsi di formazione professionale regionali, e dalle aziende per formare i dipendenti. È nato così un modello che è stato esteso alla food farm del parmense, nonché studiato e imitato «dall’amico Alberto Bombassei, che è stato qui da noi parecchie volte» nel campo della meccatronica con Kilometro Rosso nel bergamasco.

L’anno prossimo Muner aggiungerà all’offerta formativa la laurea magistrale in compomotive che mette insieme pc e motori

A questo punto i tempi sono maturi per il salto nell’università: nel 2017 nasce Muner, Motorvehicle university of Emilia-Romagna, 7 lauree magistrali in lingua inglese per formare gli ingegneri dell’automotive di domani: Propulsori avanzati, Ingegneria elettronica avanzata per autoveicoli, Produzione avanzata di auto sportive, Progettazione di auto ad alte prestazioni, Ingegneria avanzata dei motocicli, Progettazione di auto da corsa, cui si è aggiunta quest’anno Ingegneria dei veicoli elettrici e cui si aggiungerà l’anno prossimo quella in Compomotive, «che poi mette assieme le due parti della mia carriera professionale: 27 anni nei pc e 13 nell’automotive» dice Pontremoli. Quando l’ad di Dallara, una volta fatto il consorzio tra le dieci aziende del settore, si è presentato alle università nel mese di marzo, gli hanno detto: per fare 6 lauree magistrali dobbiamo andare al Miur e ci vorranno da 2 a 3 anni. «Ho risposto: fra 6 mesi si parte. Impossibile, hanno ribattuto» racconta lui, «talmente impossibile che 6 mesi dopo siamo partiti con 62 studenti, l’anno dopo erano 90, ora sono 152. Fondamentale è stato l’aiuto della Regione, in particolare dell’ex assessore Patrizio Bianchi, ex rettore dell’Università di Ferrara, che ha convinto i rettori: si parla spesso di competizione tra le aziende, ma quella tra università te la raccomando!». Non basta: si sono aggiunti 4 master post universitari di specializzazione in aerodinamica, compositi in fibra di carbonio, dinamica del veicolo con simulatori e motori, i primi 3 in Dallara a Varano e il quarto a Maranello, alla Ferrari. E i master con la Bologna business school per aggiornare i manager, come l’executive master in innovation and technology management diretto dallo stesso Pontremoli: il cerchio si chiude sui rombanti motori high-tech dell’Emilia-Romagna.