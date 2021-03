Venture Capital Monitor: nel 2020 chiuse 234 operazioni

Il venture capital cresce nel 2020, lo afferma il VeM - venture capital monitor, rapporto sulle operazioni di venture capital in Italia nato nel 2008 dalla collaborazione tra AIFI e Liuc - Università Cattaneo, attivo presso la Business School dell’Università e realizzato grazie al contributo di Intesa Sanpaolo Innovation Center ed E. Morace & Co. studio legale e al supporto istituzionale di CDP Venture Capital SGR e IBAN. Lo studio vuole monitorare l’attività di early stage istituzionale svolta nel nostro Paese per mostrare come l’innovazione è presente e in che modo nel nostro Paese. Il 2020 si è chiuso con 234 operazioni (initial e follow on) rispetto alle 148 dello scorso anno (+58%). Cresce l’ammontare investito negli initial che passa da 436 milioni di euro del 2019 ai 489 milioni di euro del 2020. Diminuisce l’ammontare investito nei follow on che passa da 161 milioni a 106 milioni di euro. Il totale degli investimenti in TT (Technology Transfer) dal 2018 al 2020 è stato pari a 258 milioni di euro su 101 operazioni. Il corporate venture capital, nell’anno cresce e vede una notevole presenza di imprese nei round di venture capital. In particolare, è stata registrata la partecipazione delle corporate negli investimenti a supporto delle realtà imprenditoriali nascenti o nella fase di primo sviluppo in oltre 40 round, in linea con il 2019. Complessivamente venture capital e corporate venture capital hanno investito 270 milioni di euro su 126 round, le attività di sindacato tra venture capital, corporate venture capital e business angel hanno fatto registrare investimenti pari a 325 milioni di euro su 108 operazioni e i soli business angel hanno investito 51 milioni in 96 round. Il totale di queste attività porta la filiera dell’early stage ad aver investito 646 milioni di euro su 330 round. Come per gli anni passati, a livello di investimenti initial, la Lombardia è la Regione in cui si concentra il maggior numero di operazioni, 83, e che continua a crescere coprendo il 42% del mercato (era il 37% nel 2019). Seguono Lazio (11%) e Campania (9%). Dal punto di vista settoriale, l’Ict monopolizza l’interesse degli investitori di venture capital, rappresentando una quota del 46%. L’Ict è costituito per un 30% da operazioni su startup nel comparto dei digital consumer services, e per il 70% su società con focus su enterprise technologies. A seguire, il 12% degli investimenti initial è stato diretto verso servizi finanziari e il 10% verso Healthcare.