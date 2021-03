Ubs scommette sulle azioni ad alta redditività

Un rapporto della banca d'investimento Ubs suggerisce che gli investitori globali avranno solo una cosa nella loro agenda nella seconda metà dell'anno: le azioni con la più forte crescita degli utili.

I rendimenti dei titoli di stato americani a lungo termine sono in aumento, il che significa che gli investitori affamati di rendimenti sono più propensi a comprarli. Questo potrebbe incoraggiare quegli investitori a fare spazio per loro nei loro portafogli vendendo alcuni titoli relativamente rischiosi, il che, secondo Ubs, rallenterà il rally dei mercati azionari globali che dura da mesi - portando in definitiva a rendimenti più bassi.

Eppure, Ubs dice che ci sono ancora rendimenti da avere. Nel breve termine, questi potrebbero essere trovati in titoli "value" dall'aspetto economico, la cui crescita degli utili è destinata a rimbalzare dai minimi dell'anno scorso. Ma nel lungo termine - mentre gli investitori continuano la loro caccia alla crescita degli utili a favore di valutazioni economiche - i titoli "growth" dovrebbero reclamare il posto numero uno.

Tra i tassi d'interesse record e i rendimenti negativi dei titoli di stato (tenendo conto dell'inflazione), gli investitori hanno cercato attività più rischiose ma con un rendimento più elevato. Ma man mano che i rendimenti - e alla fine i tassi - aumentano, il denaro diventerà più costoso e le azioni meno attraenti, indipendentemente dal loro prezzo. Invece, gli investitori dovranno spostare la loro attenzione sui "fondamentali" delle aziende - come le vendite, i profitti e la crescita del flusso di cassa - e prendere le grandi promesse delle aziende con un pizzico di sale se i numeri non le supportano.

L'attuale mercato azionario alle stelle non durerà per sempre, quindi vorrete assicurarvi di investire in aziende con una crescita degli utili - e, per estensione, un prezzo delle azioni - che resterà stabile per più di un paio di trimestri. Un buon modo per valutare questo è chiedersi se l'azienda sta crescendo le sue vendite più velocemente dell'industria generale, o se ha un chiaro vantaggio sulla concorrenza.