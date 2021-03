Si fa presto a dire olfatto! Ma a Yale pensano che…

Ci sono alcuni modi in cui percepiamo il cibo, e non tutti sono particolarmente ben compresi. Sappiamo che gran parte di esso avviene nel bulbo olfattivo, un piccolo grumo di tessuto tra gli occhi e dietro il naso, ma come gli stimoli arrivano a questa parte del cervello è ancora in fase di elaborazione.

Il modo in cui questi stimoli vengono elaborati nel cervello gioca un ruolo importante nella nostra vita quotidiana. Comprendere appieno come si formano le nostre percezioni del cibo è fondamentale, ha detto Fahmeed Hyder, ma ottenere un quadro chiaro di ciò che il nostro cervello fa quando odoriamo è stato difficile.

"Sapere quali percorsi esatti sono interessati e insegnare al nostro cervello ad apprezzare e riconoscere entrambi i modi di percezione nella comprensione del sapore è una parte della nostra cultura che non abbiamo ancora sfruttato completamente", ha detto. Una migliore comprensione di come gli odori arrivano al nostro cervello non solo ci direbbe molto sulle nostre abitudini alimentari, ha detto, potrebbe anche potenzialmente aiutare i pazienti di alcune malattie.

Hyder, professore di ingegneria biomedica e di radiologia e imaging biomedico, ha dato un'occhiata dettagliata alla funzione del bulbo olfattivo. Potrebbe non essere una delle regioni più chiacchierate del cervello, ma ci aiuta a dare un senso al mondo esterno prendendo molecole dal cibo - conosciute come volatili alimentari - e poi inviando questi segnali nel cervello. Ha un ruolo fondamentale come porta d'ingresso per gli stimoli chimici al resto del cervello - in particolare la corteccia piriforme, l'amigdala e l'ippocampo. Per vedere esattamente come lo fa, Hyder e il suo team hanno mappato l'attività dell'intero bulbo olfattivo. È la prima volta che questo è stato fatto per le due vie indipendenti di consegna degli odori - cioè le vie ortonasali e retronasali. I risultati sono stati pubblicati su NeuroImage.

Il percorso ortonasale - una via che gli odori prendono al cervello - è quello che tipicamente pensiamo come odore, quando i volatili alimentari o le molecole di odore entrano nella cavità nasale attraverso l'inalazione. L'altra - la via retronasale - è più associata al mangiare, quando i volatili del cibo vengono rilasciati in bocca mentre mastichiamo e queste molecole di odore passano nella cavità nasale. Entrambe queste vie, insieme ai sapori che raccogliamo con le papille gustative sulla nostra lingua, modellano le nostre percezioni del cibo. I professori Gordon Shepherd e Justus Verhagen, collaboratori di Yale in questo studio, hanno lavorato sul confronto di questi percorsi di consegna degli odori prima.

Tra le altre cose, nel loro recente lavoro, Hyder e il suo team hanno scoperto che, indipendentemente dall'odore, le risposte agli stimoli che viaggiano attraverso la via ortonasale erano molto più forti di quelle che hanno preso la via retronasale. E mentre le risposte del cervello nei due percorsi erano simili in molti modi, le mappe ortonasali erano dominanti in alcune parti del bulbo, mentre le mappe retronasali erano dominanti in altre. Gli scienziati non avevano osservato queste differenze prima, principalmente a causa delle limitazioni degli strumenti di imaging standard per questo tipo di ricerca.