Il petrolio risalirà ancora, parola di Goldman Sachs

Secondo un rapporto della prestigiosa banca d’affari americana Goldman Sachs, il prezzo del petrolio otterrà un sostanziale rincaro prima di quanto si pensasse in precedenza.

La domanda di petrolio ha finalmente iniziato a rimbalzare dai minimi dell'anno scorso, guidati dalla pandemia, con il prezzo del nettare scuro che ha guadagnato più del 20% quest'anno. Ma Goldman pensa che il rally sia solo all'inizio: l'azienda dice che il prezzo del petrolio salirà di un altro 20% entro il terzo trimestre dell'anno .

Ci sono un paio di ragioni per questo. In primo luogo, Goldman pensa che la domanda tornerà ai livelli pre-pandemici entro la fine di luglio, con il lancio del vaccino che spinge l'attività economica più in alto. E in secondo luogo, ritiene che l'offerta continuerà ad essere in ritardo: i produttori di petrolio, dopo tutto, non mostrano segni di aumentare significativamente la produzione nei prossimi due trimestri.

Le materie prime sono un buon modo per proteggersi dall'inflazione.

Tra la ripresa economica annunciata e la ripresa della spesa pubblica, gli investitori cominciano a sentirsi più sicuri che i prezzi dei beni e dei servizi del mondo aumenteranno (cioè l'inflazione). E quando i prezzi dei beni e dei servizi aumentano, aumentano anche i prezzi delle materie prime utilizzate per produrli. Ecco perché le materie prime sono viste come una buona "copertura" contro l'inflazione - un'altra cosa che potrebbe, secondo Goldman, far salire il prezzo del petrolio.