Best Buy vola sulle ali del Coronavirus

Potresti essere stanco di questo stile di vita da lavoro remoto, ma Best Buy non vuole che finisca: il rivenditore di elettronica ha riportato un profitto migliore del previsto e un'incerta prospettiva post-pandemia giovedì.

Le persone hanno arredato i loro uffici domestici e i loro uffici sul tavolo della cucina con schermi, altoparlanti e computer portatili, e questo è andato bene per Best Buy, finora. Ma ci sono segni che la fortuna si sta esaurendo: le entrate del rivenditore sono cresciute peggio del previsto del 13% - un grande calo rispetto alla crescita del 23% del trimestre precedente.

Anche Best Buy non è sicura di come sarà la domanda alla riapertura delle economie, il che la aggiunge alla lista dei rivenditori che si aspettano che gli acquirenti spendano di più per uscire che per restare in casa. Così, con l'azienda che mantiene le sue prospettive di vendita piatte per l'anno, gli investitori hanno inizialmente mandato le sue azioni giù dell'8%.

Le vendite on-line di Best Buy hanno rappresentato il 43% delle sue vendite totali lo scorso trimestre - un aumento significativo rispetto al 25% dello stesso periodo dell'anno precedente. E poiché ritiene che lo spostamento verso l'e-commerce non stia rallentando, ha messo in atto alcuni grandi cambiamenti: l'azienda ha tagliato la sua forza lavoro del 17% l'anno scorso, e sta testando un design di negozio che ridurrà le dimensioni dei suoi piani di vendita in modo da avere più spazio per soddisfare gli ordini online.