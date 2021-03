Diventati ormai una realtà e non più soltanto uno sporadico esperimento, le vendite online hanno bisogno di irrobustirsi. In Italia, infatti, è ancora molto elevato il tasso di abbandono dei carrelli, la paura di truffe o che qualcosa vada male, la sensazione che una volta completata la procedura di acquisto le variabili che possono far naufragare il processo rimangono troppe e troppo poco in mano all’utente finale. D’altro canto, i cosiddetti merchant hanno bisogno di trovare una relazione di continuità con la clientela che non li “seduca e abbandoni” dopo la prima compravendita ma che, anzi, rimanga fedele.

Spesso si è ribadito come il marketing online a volte sembri quasi “stupido”, riproponendo agli utenti acquisti appena conclusi. Ora però le cose stanno cambiando grazie a player come Scalapay, una fintech nata nel 2019 che sta crescendo rapidamente. L’idea è semplicissima: consentire agli utenti di comprare in tre rate, senza interessi. Alla base c’è un algoritmo di controllo che verifica la tipologia di merce che si vuole acquistare, un minimo di storico dell’utente e che, in tempo reale, dà il via libera all’operazione. Un disco verde che viene consegnato nell’80% dei casi. Per quanto concerne i merchant, poi, Scalapay consente l’aumento del valore dello scontrino medio di oltre il 40% e del tasso di conversione di più del 10%. Inoltre crollano gli abbandoni del carrello e il 64% degli utenti della piattaforma riacquista entro 3 mesi.

«Ci rivolgiamo soprattutto ai prodotti femminili – ci spiega il fondatore Simone Mancini – tanto che le donne rappresentano il 70% della nostra utenza. Sono settori in cui Amazon non è particolarmente forte e in cui la frammentazione è estremamente elevata. In questo modo, permettiamo ai merchant di realizzare in Italia circa il 15% del loro fatturato online. Un dato che arriva al 20-25% se si parla della Francia, che ha un mercato un po’ più “educato”. Da noi invece c’è ancora un po’ di sospetto verso un servizio come il nostro».

Tra gli oltre mille partner di Scalapay ci sono Calzedonia, Liu Jo, Veralab, Piquadro, Grandi Stazioni Retail (la concessione delle aree retail all’interno di tutte le principali stazioni ferroviarie italiane), Decathlon, Pandora e Swappie. Ovviamente, un meccanismo di questo tipo non è esente da rischi imprenditoriali, che sono però decisamente minori di quanto si pensa perché la scelta delle categorie e l’importo medio delle transazioni mette al riparo da possibili truffe. «Gestiamo questo rischio – procede Mancini – perché vogliamo incrementare il tasso di approvazione della richiesta di finanziamento da parte del nostro algoritmo. Altri player bloccano a monte la procedura e la rendono anche più lunga. Noi invece abbiamo un importo medio di poco superiore ai 100 euro, con prodotti che sono difficilmente rivendibili. Se si compra una gonna, è difficile rientrare dell’investimento provando a cederla a qualcun altro».

Amazon ha introdotto il sistema di rateazione anche nel nostro Paese attraverso due modalità diverse: una indiretta tramite Cofidis, l’altra diretta con cinque tranche di pagamento di pari importo. «Si tratta di un meccanismo inevitabile – conclude Mancini – che siano i marketplace a fare da “prestatori” e non il retailer stesso. Se ognuno di loro dovesse farlo, infatti, avrebbe la cassa bloccata per 60 o 90 giorni. Invece se lo fa un soggetto terzo, il merchant viene pagato subito. Chiaro, c’è una fee un po’ più alta da prevedere, ma è sicuramente minore del rischio di bloccare il normale cash flow di un’attività».

Durante le vacanze di Natale, tramite Scalapay i merchant hanno ricevuto oltre un milione referral: tradotto, chi ha acquistato tramite la fintech di Mancini ha scelto di tornare prima sul sito di Scalapay per comprare altri oggetti e poi, eventualmente, rivolgersi ad altre piattaforme. In un anno di attività centinaia di migliaia di clienti hanno utilizzato Scalapay e circa il 60% dei clienti attivi ha effettuato più di un ordine negli ultimi 3 mesi.