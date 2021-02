I fab four dell'Ict all'italiana

Nell’immagine pubblicitaria che li promuove si sono fatti ritrarre mentre attraversano le strisce pedonali come i quattro più famosi di Liverpool. Ma in questo caso le strisce stanno a Napoli e napoletani sono i quattro soci della Sms Engineering, una software house che si è fatta un nome nel campo dell’Ict.

Antonio Ascione, Massimiliano Canestro, Francesco Castagna e Rosangela Capasso si sono messi insieme nel 1998, tutti provenienti dalla facoltà d’Ingegneria, con l’intuizione di aiutare le aziende a districarsi nell’affollato mercato delle applicazioni innovative che promettono tanto e altrettanto spaventano. Da allora è tutto un susseguirsi di accordi con atenei e centri di ricerca oltre che di attestati prestigiosi: Confindustria li riconosce come prima micro-impresa innovativa del Mezzogiorno e due presidenti della Repubblica, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, li premiano per l’Eccellenza nell’Innovazione e nel Territorio. La Sms partecipa a numerosi contest internazionali collocandosi sempre nel gruppo di testa e nel 2012 è finalista nella categoria Innovazione agli European Business Award. Nel 2014 la Microsoft la gratifica come “Italian partner of the year” per un lavoro sulla brand reputation delle aziende sul web.

Il loro sistema per integrare i servizi e i prodotti tecnologici che sorgono come funghi e cucirli addosso ai clienti secondo le loro specifiche esigenze, funziona. Sms è invitata a partecipare a progetti della Nato e nel frattempo apre una succursale a Londra da dove è più facile allargare il business in Europa e nel mondo.

Tra i fondatori dell’associazione Noi – Napoli Open Innovation – Antonio, Massimiliano, Francesco e Rosalba sviluppano anche un’intensa attività convegnistica e di testimonianza per avvicinare ai sofisticati meccanismi dell’information technology un pubblico sempre più vasto e desideroso di allargare le proprie conoscenze.