Così Genova rilancia la primogenitura del jeans

Valorizzare la primogenitura, offrendo al jeans made in Italy una piattaforma dedicata all’innovazione sostenibile: è l’obiettivo di GenovaJeans, l’ambizioso progetto promosso dal Comune di Genova, ideato e diretto da Manuela Arata, dal quale nascerà la Via del Jeans: un percorso commerciale, culturale e turistico che si snoderà tra via Pré, via del Campo e via San Luca, con l’obiettivo di valorizzare queste strade dove, fin dall’antichità, il jeans veniva prodotto e utilizzato. La manifestazione prenderà il via a maggio, ma la città sta scaldando i motori da mesi. O meglio, da secoli: già dal ‘400 Genova esportava in tutta Europa il noto fustagno blu, contrassegnandolo con la scritta Gênes che gli inglesi storpiavano in jeans o jean.

«GenovaJeans Invented here rappresenta perfettamente lo spirito con il quale Genova vuole celebrare le origini del tessuto più diffuso al mondo e gettare un ponte verso il suo futuro sostenibile», spiega a Economy il sindaco Marco Bucci. «Una città coraggiosa e forte, che dopo essere stata la Superba, la città più ricca e potente del Mediterraneo, oggi entra in un nuovo Rinascimento potendo mettere insieme una grande storia con una speciale capacità di innovazione tecnologica e industriale. Genova si offre quindi al Jeans Made in Italy come piattaforma di progettazione e sperimentazione delle buone pratiche di produzione sostenibile e di coinvolgimento del pubblico in un processo di qualità che guidi il consumatore verso scelte responsabili. Il suo corredo genetico internazionale - le statistiche dicono che a Genova si parla il miglior inglese d’Italia - la caratterizza con una visione non campanilista, ma subito globale, neutrale rispetto a territori più competitivi tra loro per la presenza di aziende in concorrenza».

Nella futura Via del Jeans il Comune intende incentivare nuove attività commerciali e artigianali per utilizzare le numerose vetrine attualmente vuote, mentre gli altri spazi disponibili ospiteranno esposizioni permanenti che, di anno in anno, potranno costituire il museo diffuso del jeans. Il progetto di riqualificazione urbanistica Pré-visioni ha trovato un fil bleu, che tra l’altro coincide con il nuovo Percorso Blu che guida i turisti nel centro storico medievale. Con lo slogan GenovaJeans. Invented here la Carnaby Street genovese si popolerà di esposizioni, temporary shops, sfilate, spettacoli, conferenze ed eventi organizzati insieme ai produttori di questo abbigliamento cult per tutte le generazioni.

«Genova, già pioniera nella divulgazione con lo straordinario successo internazionale del Festival della Scienza, è pronta a fare il bis attraendo pubblico di tutte le generazioni e tipologie con un evento annuale che incrocerà cultura, storia, commercio, divertimento e sperimentazione proprio nell’area in cui già otto secoli fa il jeans veniva prodotto e venduto», continua Bucci. «Un investimento strutturale e un importante intervento di riqualiicazione urbanistica delle sue antiche vie dove sorgerà la nuova Via del Jeans, che offrirà al visitatore negozi, laboratori, spazi ricreativi e tanta cultura antica e futura con il Museo diffuso del Jeans. Ai tesori già presenti, come i Teli della Passione e le statue del presepe del Maragliano, si aggiunge infatti oggi una bellissima donazione di 24 opere in jeans che importanti artisti italiani generosamente hanno donato alla città per il futuro Museo, che contiamo di alimentare di anno in anno con nuove collaborazioni. Collaborazione è la parola magica che mette insieme in questa avventura istituzioni e aziende, ma soprattutto tante persone, alle quali va il ringraziamento della nostra comunità e l’augurio di essere all’inizio di una never-ending story. Come è quella del jeans».